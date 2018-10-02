Küçükçekmece'de ölümlü kaza
Küçükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.
İkitelli mevkisinde O-3 yan yolundan karşıya geçmeye çalışan 58 yaşındaki Halil Çınar'a, Bilgin A'nın kullandığı 34 BMA 539 plakalı otomobil çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklenen Halil Çınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza nedeniyle olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, sürücü Bilgin A'yı ifadesinin alınması için polis merkezine götürdü.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından, Çınar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.