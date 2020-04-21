Türkiye Küçükçekmece’de ortaokul müdürü corona virüsten hayatını kaybetti

Küçükçekmece’de ortaokul müdürü corona virüsten hayatını kaybetti

Türkiye

Küçükçekmece’de ortaokul müdürü corona virüsten hayatını kaybetti

Küçükçekmece Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu Müdürü Cemil Mutlu, yeni tip corona virüsten (Covid-19) hayatını kaybetti.

21 Nisan 2020, Salı 00:18 Son Güncelleme:
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Yeni tip korona virüs (Covid-19) teşhisi koyulan Küçükçekmece Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu Müdürü Cemil Mutlu, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Cemil Mutlu hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

İHA

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