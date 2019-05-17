Alınan bilgiye göre, Yarımburgaz Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki bir palet imalathanesinde gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince sabah saatlerinde önce kontrol altına alındı.

Küçükçekmece, Başakşehir, Avcılar, Bağcılar ve İkitelli itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 4 saat süren çalışmanın sonunda tamamen söndürdü.

İmalathanede büyük çapta hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin yapılacak detaylı çalışmanın ardından ortaya çıkarılacağı belirtildi.

Polis ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı.

HEM ÇALIŞTILAR HEM SAHUR YAPTILAR

Küçükçekmece'de palet fabrikasındaki yangının kontrol altına alınmasından sonra bazı itfaiye erleri sahur yaparken, bazıları soğutma çalışmalarına devam etti. İlk grup itfaiyecilerin sahur yemeğini yemesinin ardından değişim yapılarak ikinci grup sahurlarını yaptı. Yangın ise günün ilk saatlerinde tamamen söndürüldü. Yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

AA - DHA