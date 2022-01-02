Türkiye Küçükçekmece’de trafikteki kavgada ölü sayısı yükseldi

Küçükçekmece’de trafikteki kavgada ölü sayısı yükseldi

Türkiye

Küçükçekmece’de trafikteki kavgada ölü sayısı yükseldi

Küçükçekmece’de yeni yılın ilk saatlerinde trafikte sürücüler arasında çıkan kavgada bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2’ye yükseldi. Olayla ilgili 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

02 Ocak 2022, Pazar 00:19 Son Güncelleme:
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Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi’nde yeni yılın ilk saatlerinde, alkollü oldukları öğrenilen şahıslar arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden kavgada 1 kişi hayatını kaybetmişti. Olayda yaralanan bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2’ye yükselirken, ölenlerin isimlerinin Z.D. (30) ve H.E. (29) olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen H.İ.S. (32), S.K. (30), A.S. (26), H.A. (34), E.E. (36), İ.O, B.Y. ve E.A. (23) isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Kavgaya karışan şahısların araçlarında yapılan aramalarda 1 adet bıçak ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İHA

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