Türkiye Küçükçekmece'de yangın, bavulları ile birlikte çıktılar

Küçükçekmece'de yangın, bavulları ile birlikte çıktılar

Türkiye

Küçükçekmece'de yangın, bavulları ile birlikte çıktılar

Küçükçekmece'de bir binanın çatı katında çıkan yangın kısa sürede çatıyı sardı. Yangın çıkan apartmanda oturan yabancı uyruklu vatandaşlar bavullarını da alarak sokağa çıktı.

01 Nisan 2021, Perşembe 07:46 Son Güncelleme:
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Yangın Küçükçekmece, Söğütlü Çeşme Mahallesi'nde gece saat 04.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 1. Bülent Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatısından alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada binanın çatısından yükselen alevler yandaki apartmanın çatısına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan çatıya müdahale etti. Yangın çıkan apartmanda oturan yabancı uyruklu vatandaşların bavullarını da alarak sokağa çıktığı görüldü. 


Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekiplerinin de hazır beklediği görüldü. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken her iki binanın da çatısında hasar meydana geldi. Yangın bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde binanın çatısının alev alev yandığı görülürken, itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği görülüyor. İtfaiye ekiplerinin çıkış sebebini araştırdığı yangınla ilgili soruşturma sürüyor. 

Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul,(DHA)

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