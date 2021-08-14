Küçükçekmece’de yürekler ağza geldi

Küçükçekmece İkitelli Parseller Mahallesi’nde akşam saatlerinde İETT otobüsünün motorunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında otobüsün arka tarafını alevler sardı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

DHA