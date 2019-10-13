Kudret narı nasıl tüketilmeli? Kudret narının faydaları nelerdir?

Kudret narı özellikle son yıllarda pazarda, sokakta veya marketlerde karşılaştığımız Papara, acayip elma isimleriyle bilinen tropikal bir meyve. Yüzyıllardır tüketilen ve özellikle ayurveda tedavisinde kullanılan kudret narının zeytinyağı ile tüketildiği biliniyor. Kudret narının Diyabet 2 tedavisinde kan şekerinin kontrolünde faydalı olduğu yapılan araştırmalarda ortaya çıktı. Aynı zamanda son yıllarda bağışıklığı güçlendirici besin olarak karşımıza çıkıyor. Kudret narı ile ilgili yapılan son araştırmalar mide kanserini önleyici ve mide kanserinin bazı türlerini durdurduğu da biliniyor.

Yazın meyveleri taze olarak tüketilen kudret narının tohumları kullanılarak kudret narı macunu ve kudret narı yağı da yapılıyor. Kudret narı, içeriğinde bolca vitamin, mineral, lif ve faydalı element bulunduran bir bitki olduğunda pek çok hastalığı önleyici, var olan rahatsızlıkları da tedavi edici şifalı bir bitkidir. Özellikle mide, bağırsak gibi organlarla sindirim sisteminin sağlığını korumak için kudret narı tüketimi öneriliyor. Bunun yanında serbest radikallerle savaşacak antioksidanlar içermesi, kanserli hücre oluşumunu engelliyor, cilt sorunlarını önlüyor ve tedavi ediyor. Ayrıca karaciğer rahatsızlıklarının önlenmesi için de kudret narına başvurmanın faydalı olduğu düşünülüyor.

KUDRET NARININ FAYDALARI NELERDİR?

- Sindirim sisteminin fonksiyonlarını düzenler.

- Mide, bağırsakla ilgili rahatsızlıkları önler ve tedavi eder.

- Ülser, kolit, gastrit, reflü, kabızlık, hazımsızlık, bağırsak tembelliği gibi sorunları gidermek için tüketilir.

- Mide ve bağırsakta bakteri üremesini önler, sindirim sistemi enfeksiyonlarını tedavi eder. Hatta düzenli olarak kudret narı kürü uygulayanlarda mide ve bağırsak ile ilgili tüm sorunlarda, şikayetlerde azalma olduğu biliniyor.

- Ciltte meydana gelen tüm yara ve yanıkları kısa sürede iyileştirir.

- Egzama, sedef gibi cilt hastalıklarının tedavisinde kudret narı macunundan faydalanılır.

- Antibiyotik özelliği vardır.

- Karaciğer sağlığını destekler.

- İçeriğinde var olan likopen ve lutein sayesinde tümör oluşumu ve büyümesini önleyici etki gösterir. Kanser hücrelerinin gelişimini engeller, sağlıklı hücrelere zarar vermeden kanserli hücrelerin yok olmasına yardım eder. Özellikle de kanserli hastaların endişe duyduğu kanserli hücrenin başka bir organa da bulaşması sorununu kudret narı tüketimiyle engellemek mümkün olabilir. Kudret narının bir de meme kanseri hücrelerinin gelişimini durdurduğu, hastalığın yeniden nüksetmesini engellediği biliniyor.

- Kan şekerini düzenleyici etki gösterdiği için diyabet hastalarına önerilir.

- İçeriğinde bulunan vitaminler ve protein dolayısıyla hücre yenilenmesini destekler, hızlandırır.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir, pek çok hastalığa karşı koruyucu etki gösterir.

- Guatr hastalığının şikayetlerini azaltır.

- Kadınlarda üreme yolları hastalıklarını, iltihap ve enfeksiyon oluşumunu önler.

- Varis oluşumunu engellerken varis ve romatizmadan kaynaklanan ağrılar için de kudret narı macunu ile bacaklara masaj yapılması önerilir.

- Kas ve eklem ağrılarını azaltıcı etkisi vardır.

- Hemoroit tedavisinde kullanılır.

- Kudret narı ile ilgili yapılan pek çok bilimsel çalışma, kudret narının HIV virüsünün olumsuz etkilerini baskıladığını göstermiştir. Bu çalışmanın sonucuna göre kudret narının olgunlaşmış meyvesinden ya da tohumundan çıkarılan bir protein HIV virüsü bulaşmış hücrelerdeki viral etkiyi azaltıyor.

KUDRET NARI NASIL KULLANILIR?

- Kudret narını taze meyve olarak tüketmek için bir çatal yardımıyla püre haline gelinceye kadar ezmek gerekiyor. Ardından 1 tatlı kaşığı kadar bal ekleyip karıştırılır. Kudret narının olumlu etkisini tam olarak alabilmek için sabahları aç karnına 1 tatlı kaşığı kadar tüketmek doğru olur. Ancak gün içinde de tüketilebilir.

- Kudret narı macunu hazırlamak için 1 tane olgunlaşmış sarı ya da turuncu kudret narının çekirdeklerini çıkarın ve çok küçük parçalar halinde doğrayın ve cam bir kavanoza koyun. İçine 1 su bardağı doğal, saf bal koyup karıştırın. Ortalama 1 aylık süre civarında kavanozun ağzı kapalı şekilde bekletin. Karışımınız bir miktar sulanmış olacak. Her sabah karıştırıp aç karnına 1 tatlı kaşığı kudret narı macunu tüketin. Kudret narını cilt sorunları için kullanacaksanız da hazırladığınız kavanozdan bir miktar alın ve sorunlu bölgeye uygulayın.

- Zeytinyağlı kudret narı macunu hazırlamak için 1 tane olgunlaşmış sarı ya da turuncu kudret narının çekirdeklerini çıkarın ve çok küçük parçalar halinde doğrayın ve cam bir kavanoza koyun. İçine 1 su bardağı dolusu saf zeytinyağı ekleyin ve iyice karıştırın. Kavanozun kapağı kapalı bir şekilde yaklaşık 6 ay boyunca bekletmeniz gerekiyor. Hazırladığınız karışımı sade olarak ya da içine bal katarak da tüketebilir, kullanabilirsiniz. Zeytinyağlı kudret narı karışımınızı sabahları aç karnına 1 tatlı kaşığı tüketebilir, cilt sorunları için cildinize uygulayabilirsiniz.

Zeytinyağlı kudret narı macunu hazırlanışı

Hiçbir ilaç kullanılmadan yetiştirilen kudret narı meyveleri olgunlaştıktan sonra günlük toplanır, yıkanır ve çekirdekleri ayıklanır. Kudret narı mümkünse elle, değilse bir bıçak marifetiyle küçük parçalara ayrılır. Parçalar kavanoza konulup ve üstüne soğuk sıkım zeytinyağı dökülür. Kudret narları 20-25 gün bekletildikten sonra, yumuşayıp pelte durumuna gelerek zeytinyağı içerisinde dağılır ve kullanılabilecek kıvama ulaşır. Bu süreçte ara sıra çalkalanıp ve kavanozun kapağı açılarak havası alınmalıdır. Zeytinyağlı kudret narı macununun olgunlaşması için altı ay kadar beklemek gereklidir. Bu süre zarfında meyveden gelen su alt kısımdan alınır. Bekleme sürecinin ilk birkaç haftasının güneşte, daha sonra gölgede olması gerektiğini tavsiye edenler olduğu gibi yalnızca gölge bir yerde bekletilmesi gerektiği görüşünde olanlar da vardır.

KUDRET NARI KULLANACAKLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

- Herhangi bir hastalığı olan, bir hastalık tedavisi gören, ilaç kullanan kişiler kudret narı tüketmende önce doktora danışmalılar.

- Kudret narı meyvesi ve macunu aslında 100’den fazla sağlık soruna çare olabiliyor. Ancak hastalıkların tek tedavisi olarak görmek yerine, doktorun izniyle tedaviye destek amaçlı kullanılmalı.

- Kudret narının ya da macununun günde 1 tatlı kaşığından fazla tüketilmesi önerilmez. Çok fazla tüketimi mide ve bağırsak sorunlarına, kimi zaman ishale, karın ağrısına yol açabiliyor.

- Hamilelik döneminde kudret narı tüketimi ile ilgili yeterli çalışma yapılmadığı için hamilelere kudret narı tüketmesi önerilmez.

-Hamilelik döneminde kudret narı tüketiminin kanamaya ya da düşüğe sebep olabileceği şeklinde görüşler de bulunuyor.

- Emzirme dönemindeki kadınların kudret narı tüketmeleri doğru olmayabilir.

- Kanamayı artırabileceği düşüncesiyle adet döneminde kudret narı tüketilmesi önerilmiyor.

- Kudret narı, karaciğer sağlığı için faydalı bir bitkidir. Ancak günde 1 tatlı kaşığından fazla kudret narı macunu tüketimi karaciğer için sakıncalı olabilir.