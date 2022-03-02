Dünya Kudüslü çocuk İsrail polisinin kurbanı oldu

Kudüslü çocuk İsrail polisinin kurbanı oldu

Dünya

Kudüslü çocuk İsrail polisinin kurbanı oldu

Kudüs’te 11 yaşındaki çocuğun kafasına İsrailli polislerin attığı ses bombası isabet etti.

02 Mart 2022, Çarşamba 11:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İşgal altındaki Kudüs’teki Şam Kapısı yakınlarında İsrail polisleri tarafından atılan ses bombalarından biri, 11 yaşındaki bir çocuğun kafasına isabet etti. Küçük çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kudüs Hadassah Hastanesine sevk edildi. Manwar Burqan isimli çocuğun işitme engelli olduğu ve kentteki özel bir okulda eğitim gördüğü öğrenildi.

İsrail polislerinin, Bab al-Amud bölgesinde İsra ve Miraç anma törenine katılan çok sayıda kişiye saldırmasının ardından çatışmalar yaşanmıştı. Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamaya göre saldırılarda 36 Filistinli yaralanmıştı. İsrail polisi ise 20 Filistinlinin tutuklandığını ve 4 polisin yaralandığını duyurmuştu.

İHA


İlgili Haberler
İsrail güçleri, 17 yaşındaki Filistinli genci öldürdü


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Yeni saflaşma: Rusya, Çin, Kuzey Kore… Biraz İran
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Muhalefette yeni dönem
Murat Çelik
Murat Gülderen
Çocuk gelişimini hızlandıran oyunlar
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Rus zırhlılarıyla barikat kurdular