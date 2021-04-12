Küfür Etmek Orucu Bozar mı?

Küfür etmek İslamiyet’e göre araştırıldığında kötü söz içerdiği için kötü bir hareket olarak adlandırılmaktadır.

Aynı zamanda İslamiyet’e göre küfür etmek ya da buna benzer bir harekette bulunarak kötü söz söylemek de kötü ahlakın göstergesi kabul edilmiştir.

İslamiyet’te aslında küfür etmek eylemi oruçlu olan insana ya da oruçlu olmayan insana göre bir ayrım yapılmadan bilgilendirilme söz konusu olmuştur.

İslamiyet’e göre küfür etmek haram olarak geçmektedir. Haram ise din kurallarına göre yasaklanmış ve yapılması istenmeyen davranış ve sözlerin tamamını içermektedir.

Oruç tutmanın bazı adapları bulunmaktadır. Bu adap davranışlarında yalan söylemek, kötü söz söylemek, yalancı şahitlik yapmak, iftira etmek, dedikodu yapmak ve kötü davranışta bulunmak eylemleri yer almaktadır.

Oruçluyken küfür etmek hoş karşılanmamaktadır. Haram olmaktadır. Ahlaki adabı bozmaktadır. Yemek ve içmek konusunda nefis gözetildiği gibi küfür etmek konusunda da Ramazan ayında nefisin gözetilmesi İslamiyet tarafından Müslüman halktan beklenmektedir.

Sorunun kesin cevabını ise İslamiyet şöyle açıklamaktadır: Oruçlu ağızla kötü söz içeren küfür etme eylemi yapıldığında oruç büyük bir tehlikeye girmektedir.

Oruçluyken Küfür Etmek Orucu Zayıflatır veya Etkiler mi?

Oruçluyken küfür etmenin orucu bozmadığı fakat orucu tehlikeye soktuğu, zayıflattığı ve olumsuz etkilediği bildirilmiştir.

Küfür etmek bir insana yakışmayan davranışlar arasında listelenmiştir. Ramazan ayında yapılan ibadetlerin normalden daha fazla katı derecede sevap kazandırdığı bildirilmiştir.

Kavga etmek, küfür etmek, kötü söz söylemek gibi kötü olan davranışlarında belirli bir günahı olduğu söylenmiştir. Ramazan ayında bu günahlar işlendiğinde kişiyi bozduğu için günahın derecesi kadar kişiye yazıldığı bildirilmiştir.

İslam'a ve Diyanete Göre Oruçlu İken Küfür Etmek Eylemi Hakkında Bilgi

İslamiyet’e göre oruçlu iken küfür etmek hoş karşılanmamıştır. Bu alanda küfür etmenin kötü söz içerdiği amacı verilmiştir. İslamiyet’e göre oruçluyken küfür etmek orucun sevabını azaltmaktadır.

Yine İslamiyet’e göre oruçlu iken küfür etmenin belki de orucun bütün sevabını götürebileceği de bildirilmiştir. Böyle bir durumda söylenen ise orucun aç ve susuzluktan başka bir sevap getirmediği konusudur.

İslamiyet’te oruçluyken küfür etmeye karşılık önemini anlatmak amacıyla çeşitli ayetler Kuranı Kerimde de verilmiştir.

Diyanete göre de oruçluyken küfür etmenin İslamiyet’te haram olan bir davranışı yapmak olduğu için orucu zayıflattığı bildirilmiştir.

Oruca zarar verdiği, sevabını azalttığı, kişinin ahlakını bozduğu gibi olumsuzluklar Diyanet tarafından insanlara anlatılmaktadır.

Oruçluyken küfür etme konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı Kurulunun tam olarak verdiği cevap şu şekildedir:

İslamiyet’e göre küfür etmek gibi diğer tüm kötü söz ve davranışlar ahlakın kötü göstergesi kabul edilmiştir. Bu nedenle de küfür etmenin oruçlu olan ya da olmayan insana hiç bir ayrım yapılmadan haram kılındığı konusudur.

Diyanete göre oruçluyken küfür etmek hiç bir Müslümana yakışmamaktadır. Bu konuda çeşitli görüşler Diyanet alanında yer alsa da küfür etmenin hiç bir koşulda hoş karşılanmadığı sonucudur.

Diyanet Başkanlığında oruçluyken küfür etme konusu Ebu Hüreyre'den alınarak anlatılmıştır. Ebu Hüreyre'ye göre de Allah'ın ihtiyacının küfür gibi kötü hareketleri terk etmeden oruç tutulmasına ihtiyacı olmadığıdır.

Ebu Hüreyre orucun en önemli adapları arasında küfür etmek konusuna da yer vermiştir. Bu buyruğu Diyanet Başkanlığında yer almaktadır. Orucun önemli adapları listesinde Diyanet Başkanlığında küfür etmemek, dedikodu yapmamak, kötü söz söylememek, gıybet yapmamak, kötü davranışta bulunmamak, yalan söylememek davranışları sayılmıştır.