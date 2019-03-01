Küfür etti diye öldürdü!

Kahramanmaraş'ta bir kasapta çalışan Ökkeş K. (18), daha önceden tanıdığı Sezer Türker’i (20) kendisine küfrettiği iddiasıyla sokakta göğsünden bıçaklayarak öldürdü

01 Mart 2019, Cuma 20:38
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Küfür etti diye öldürdü!

Olay, saat akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Ökkeş K., sokakta karşılaştığı Sezer Türker ile kendisine küfrettiği iddiasıyla tartıştı.

BIÇAKLAYIP KAÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine K., Türker’i göğsünden bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Türker, olay yerine gelen ambulansla götürüldüğü özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ökkeş K. ise kısa sürede polis tarafından olayda kullanılan bıçakla yakalandı.

Ökkeş K., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA

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