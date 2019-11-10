İstanbul Modern’in dünyanın farklı kentlerinden davet ettiği 10 sanatçıyı İstanbul’daki zanaatkârlarla bir araya getirdiği “Uluslararası Misafir Sanatçı Programı” devam ediyor. Her biri kendi üretim süreçlerinde zanaat ve gelenek konularına odaklanan sanatçılar İstanbul’da altı hafta boyunca zanaatkârlarla birlikte çalışma imkânı buluyor. İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle hayata geçirilen programda üretilen yapıtlar ise Şubat 2020’de İstanbul Modern’de sergilenecek.

Gölge tiyatrosu ve kukla yapım geleneğini inceleyecek

İstanbul Modern, “Uluslararası Misafir Sanatçı Programı”nın üretimlerinin yer alacağı sergiye hazırlanırken farklı zanaatları konu eden filmlerin yer aldığı bir program düzenliyor. Programın ilk konuğu ise Finlandiyalı sanatçı Katariina Lillqvist olacak. El yapımı kuklalarla kısa filmler ve animasyonlar üreten Lillqvist, gölge tiyatrosu ve kukla yapım geleneğini incelemek üzere Türkiye’ye geliyor. Sanatçı, program dahilinde iki filminin gösterimini yapacak ve araştırmasıyla ilgili bir konuşma gerçekleştirecek.

Katariina Lillqvist kimdir?

Finlandiya doğumlu film yönetmeni ve yazar Katariina Lillqvist, Prag (Çekya) ve Stokholm’de (İsveç) yaşıyor ve çalışıyor. İskandinavya Film ve Televizyon Vakfı için de çalışmalar yapan sanatçının animasyon filmleri, aralarında Japonya, Kanada, ABD, Rusya ve Çin’in de bulunduğu çok sayıda ülkede gösterildi. Küratörlüğünü Paolo Colombo’nun yaptığı “Gölgeye Övgü” (2009) sergisi dahilinde İstanbul Modern, IMMA (Dublin) ve Benaki Müzesi’nde (Atina) sergilendi. Filmlerinde genellikle Avrupa’da yaşanan savaş travmalarına ve azınlık sorunlarına odaklanan sanatçının filmlerinden Ülke Doktoru (Maalaislääkäri) 46. Berlin Uluslararası Film Festivali’nde kısa film kategorisinde Gümüş Ayı ödülünü aldı (1996). Gösterim programında yer alan diğer filmi Radyo Dolores (Radio Dolores) ise Fransa’da düzenlenen Annecy Animasyon Film Festivali’nde (2017) Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Katariina Lillqvist, halen Helsinki’deki (Finlandiya) Kukla Filmleri Müzesi’nin küratörlüğünü yapıyor.

Etkinlik

Film Gösterimi: Katariina Lillqvist

Uluslararası Misafir Sanatçı Programı Etkinliği

Mekân: İstanbul Modern Sinema

Tarih: 14 Kasım 2019, 19:00

Filmler:

Ülke Doktoru (Maalaislääkäri) – 15’, 1996

Radyo Dolores (Radio Dolores) – 18’, 2017