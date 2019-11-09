Kulağı duymayan Nica DiMarco, DJ oldu
ABD’li Nico DiMarco, işitme engelli olarak dünyaya geldi. Titreşimleri hissederek şarkıları tanımaya başladı. Bu sayede müzik zevki oluştu. DiMarco, şimdi ülkenin en havalı partilerinin aranan ismi oldu.
ABD’li Nico DiMarco, Washington’da tamamen işitme engelli bir ailenin işitme engelli çocuğu olarak dünyaya geldi. Ancak şaşırtıcı bir şekilde müziğe ilgi duyuyordu. Müziğin sesini sonuna kadar açtırıyordu.
Titreşimler sayesinde şarkıları tanımaya başladı
Yüksek sesin verdiği titreşimler sayesinde şarkıları tanımaya, ritimlerini anlamaya başladı. 2000’lerin başında internetin yaygınlaşması sayesinde ‘en iyiler’ listelerine giren şarkıları tek tek tarayıp buldu. Titreşimlerini ezberledi. Annesi, duyduğundan şüphelenip doktora bile götürdü.
"Müzik kulağı var"
Nico’nun kulağı gerçekten duymuyordu, ama müzik kulağı vardı. 2007’de üniversiteden mezun olan Nico, okul partilerinde DJ’lik yaparak ünlenmişti. 2008’de şarkı bulma uygulaması ‘Shazam’ın çıkmasıyla Nico’nun hayatı da değişti.
Aranan isim haline geldi
Artık titreşimini beğendiği şarkıların isimlerini tek tuşla saniyeler içinde öğrenebiliyordu. Yaptığı şarkı listeleri çok beğenilen Nico (30), özel müzik zevkiyle birçok festival ve düğünün aranan ismi haline geldi.