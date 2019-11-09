Kulağı duymayan Nica DiMarco, DJ oldu

ABD’li Nico DiMarco, Washington’da tamamen işitme engelli bir ailenin işitme engelli çocuğu olarak dünyaya geldi. Ancak şaşırtıcı bir şekilde müziğe ilgi duyuyordu. Müziğin sesini sonuna kadar açtırıyordu.

Titreşimler sayesinde şarkıları tanımaya başladı

Yüksek sesin verdiği titreşimler sayesinde şarkıları tanımaya, ritimlerini anlamaya başladı. 2000’lerin başında internetin yaygınlaşması sayesinde ‘en iyiler’ listelerine giren şarkıları tek tek tarayıp buldu. Titreşimlerini ezberledi. Annesi, duyduğundan şüphelenip doktora bile götürdü.

"Müzik kulağı var"

Nico’nun kulağı gerçekten duymuyordu, ama müzik kulağı vardı. 2007’de üniversiteden mezun olan Nico, okul partilerinde DJ’lik yaparak ünlenmişti. 2008’de şarkı bulma uygulaması ‘Shazam’ın çıkmasıyla Nico’nun hayatı da değişti.

Aranan isim haline geldi

Artık titreşimini beğendiği şarkıların isimlerini tek tuşla saniyeler içinde öğrenebiliyordu. Yaptığı şarkı listeleri çok beğenilen Nico (30), özel müzik zevkiyle birçok festival ve düğünün aranan ismi haline geldi.



