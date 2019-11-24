Kulak ağrısı neden olur? Kulak ağrısına ne iyi gelir?
Kulak ağrısı dikkate alınması gereken rahatsızlıklardan bir tanesidir. Kulak ağrısı önemsenmezse işitme kaybına kadar ilerleyen problemlere neden olabilir. Çoğu zaman hepimizin başına gelebilir ve kısa sürede geçebilir. Sürekli tekrarlayan ve uzun süren kulak ağrısı için önlem alınması gerekir. Eğer " kulak ağrısı neden olur, kulak ağrısına ne iyi gelir " merak ediyorsanız detaylar haberimizde.
Çoğunlukla üşütmenin belirtisi olan kulak ağrısı bazı dönemlerde hepimizin başına gelebilir. Uzun süre devam eden kulak ağrısı kesinlikle hekime danışılmalı ve tedavi edilmelidir. Kısa süreli ve nadiren yaşanan kulak ağrılarını geçirmek için bazı yöntemler mevcut. Kulak ağrısı nedenini ve kulak ağrısına neyin iyi geldiğini merak ediyorsanız haberimize bir bakın.
Kulak ağrısı neden olur?
Kulak ağrılarının bir diğer sınıflandırılması ise ağrının primer ya da sekonder olmasına göre yapılmaktadır. Kulak kepçesi, dış kulak yolu, kulak zarı, orta kulak ve iç kulak hastalıklarında ortaya çıkan ağrıya, primer (birincil), diğer organların hastalıklarında ortaya çıkan ağrıya ise sekonder (ikincil) ya da yansıyan kulak ağrısı olarak adlandırılmaktadır.
Primer kulak ağrısı nedenleri sıralamak gerekirse:
- Kulak kepçesinde; Travma, kan toplanması (hematom), kıkırdak iltihaplanması (perikondrit), yanık ve donma, tümörler
- Dış kulak yolunda; İltihaplanma, yabancı cisim, kulak kiri, zona, travma, tümörler
- Kulak zarı ve orta kulakta, kulak zarı yırtılmaları, orta kulak iltihabı, orta kulakta sıvı toplanması, kulak arkası havalı boşlukların iltihabı (mastoidit) östaki tüpü tıkanıklığı
Sekonder –yansıyan kulak ağrısı nedenleri sıralamak gerekirse:
- Çene eklemi hastalıkları
- Ağız içi ve boğaz enfeksiyonları
- Diş kökenli hastalıklar
- Bademcik enfeksiyonu ve absesi
- Farenjit
- Ağız içi yaraları
- Bademcik ve geniz eti ameliyatı
- Tümörler
- Gırtlak kanseri
- Yemek borusunda yabancı cisim
- Yemek borusu tümörleri
- Mide fıtığı
- Akciğer enfeksiyonları ve tümörler
Sekonder kulak ağrılarında altta yatan bazı hastalıklar hayati önem taşıdığından, geçmeyen kulak ağrılarında ve kulak ağrısı dışında başka semptomlar da olduğunda muhakkak uzmana başvurulmalıdır.
Kulak ağrısına ne iyi gelir?
Kulak ağrısının en iyi tedavi yöntemini bir uzmana danışarak öğrenmeniz daha doğru olacaktır. Ayrıca 3 günden fazla süren kulak ağrısı için muhakkak bir uzmana danışılmalıdır. Kulak ağrısına sebep olan bir hastalık değilse evde doğal yöntemlerle geçirmek mümkündür.
Sıcak su kompresi
Hafif şiddetli kulak ağrıları için hastanın sıcak su torbası olarak eczaneden aldığı torbanın içerisine sıcak su koyup bir havlu yardımıyla kulağın tam ortasına koyarak iltihaba sıcak baskı uygulanabilir.
Sarımsak
Sarımsak bilindiği üzere doğal antibiyotiktir. Kulak ağrısına da oldukça iyi gelmektedir. Susam yağında iki diş ezilmiş sarımsağı 15 dakika kavurun. Daha sonra ocaktan alıp ılıklaştırdığınız yağın içine kulak çöpünü batırıp kulak deliğine bir damla damlatın. 5 dakika sonra kulağınızı aşağı doğru eğin.
Soğan
Sarımsaktan sonra en bilindik doğal antibiyotik soğandır. Bir adet soğan suyunu iyice kaynatın daha sonra bir tülbent yardımıyla bir ya da iki damla kulak içerisine damlatın.
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