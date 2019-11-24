Kulak ağrısı neden olur? Kulak ağrısına ne iyi gelir?

Çoğunlukla üşütmenin belirtisi olan kulak ağrısı bazı dönemlerde hepimizin başına gelebilir. Uzun süre devam eden kulak ağrısı kesinlikle hekime danışılmalı ve tedavi edilmelidir. Kısa süreli ve nadiren yaşanan kulak ağrılarını geçirmek için bazı yöntemler mevcut. Kulak ağrısı nedenini ve kulak ağrısına neyin iyi geldiğini merak ediyorsanız haberimize bir bakın.

Kulak ağrılarının bir diğer sınıflandırılması ise ağrının primer ya da sekonder olmasına göre yapılmaktadır. Kulak kepçesi, dış kulak yolu, kulak zarı, orta kulak ve iç kulak hastalıklarında ortaya çıkan ağrıya, primer (birincil), diğer organların hastalıklarında ortaya çıkan ağrıya ise sekonder (ikincil) ya da yansıyan kulak ağrısı olarak adlandırılmaktadır.

Primer kulak ağrısı nedenleri sıralamak gerekirse:

Kulak kepçesinde; Travma, kan toplanması (hematom), kıkırdak iltihaplanması (perikondrit), yanık ve donma, tümörler

Dış kulak yolunda; İltihaplanma, yabancı cisim, kulak kiri, zona, travma, tümörler

Kulak zarı ve orta kulakta, kulak zarı yırtılmaları, orta kulak iltihabı, orta kulakta sıvı toplanması, kulak arkası havalı boşlukların iltihabı (mastoidit) östaki tüpü tıkanıklığı

Sekonder –yansıyan kulak ağrısı nedenleri sıralamak gerekirse:

Çene eklemi hastalıkları

Ağız içi ve boğaz enfeksiyonları

Diş kökenli hastalıklar

Bademcik enfeksiyonu ve absesi

Farenjit

Ağız içi yaraları

Bademcik ve geniz eti ameliyatı

Tümörler

Gırtlak kanseri

Yemek borusunda yabancı cisim

Yemek borusu tümörleri

Mide fıtığı

Akciğer enfeksiyonları ve tümörler

Sekonder kulak ağrılarında altta yatan bazı hastalıklar hayati önem taşıdığından, geçmeyen kulak ağrılarında ve kulak ağrısı dışında başka semptomlar da olduğunda muhakkak uzmana başvurulmalıdır.

Kulak ağrısının en iyi tedavi yöntemini bir uzmana danışarak öğrenmeniz daha doğru olacaktır. Ayrıca 3 günden fazla süren kulak ağrısı için muhakkak bir uzmana danışılmalıdır. Kulak ağrısına sebep olan bir hastalık değilse evde doğal yöntemlerle geçirmek mümkündür.

Sıcak su kompresi

Hafif şiddetli kulak ağrıları için hastanın sıcak su torbası olarak eczaneden aldığı torbanın içerisine sıcak su koyup bir havlu yardımıyla kulağın tam ortasına koyarak iltihaba sıcak baskı uygulanabilir.

Sarımsak

Sarımsak bilindiği üzere doğal antibiyotiktir. Kulak ağrısına da oldukça iyi gelmektedir. Susam yağında iki diş ezilmiş sarımsağı 15 dakika kavurun. Daha sonra ocaktan alıp ılıklaştırdığınız yağın içine kulak çöpünü batırıp kulak deliğine bir damla damlatın. 5 dakika sonra kulağınızı aşağı doğru eğin.

Soğan

Sarımsaktan sonra en bilindik doğal antibiyotik soğandır. Bir adet soğan suyunu iyice kaynatın daha sonra bir tülbent yardımıyla bir ya da iki damla kulak içerisine damlatın.

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