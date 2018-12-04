Kulak çubuklarındaki büyük tehlike!

Kulağınızı sık sık temizleme ihtiyacı hissedenlerden misiniz? Kulağınızı kulak çubuğuyla sürekli temizleyenlerdenseniz dikkat!

KULAK ÇUBUKLARI ENFEKSİYONA YOL AÇIYOR

Bu durum dış kulak yolunda gözle görülmeyen bazı çiziklere ve zedelenmelere yol açmaktadır. Bu zedelenmelerde bakterilere yol açmakta ve kulağınızın enfeksiyon kapmasına neden olmaktadır. Bu nedenle kulaklarınızı temizlerken kulak çubuğunu derinlere kadar sokmamanızda fayda vardır.

İŞİTME KAYBINA YOL AÇABİLİRSİNİZ

Kulak kirlerinin kulak sağlığı açısından faydalı olduğunu duymuş muydunuz? Kulak çöpleriyle bu kirlere müdahalede bulunduğunuz zaman aslında faydalı bir şey yapmıyorsunuz. Bu bilinçsiz temizleme ile bir süre sonra işitme kaybına yol açabilirsiniz. Kulak çubuğunu bilinçsiz bir şekilde kulağa sokmanın sonucunda kulak zarınızı patlatabilirsiniz.

KULAK ÇÖPÜYLE KULAK KİRİNİ İÇERİ ATIP BİRİKTİRİYORUZ

Dış kulağın salgıladığı salgı kahve renktedir. Dış kulak tarafından dışarıya atılan bu salgıyı biz göremiyoruz, ama dış kulak bunu düzenli olarak dışarıya atıyor. Bazen dışarı akabiliyor. Bunu gördüğümüz zaman salgıyı temizleyeceğiz diye o biriken kirleri daha da içeri atıp birikmesine neden oluyoruz. Dolayısıyla kanalı kapatıyoruz.

KULAK KİRİNİZİ TEMİZLETMEK İÇİN DOKTORA GİTMELİSİNİZ!

Bu kadar tehlikeli ise neden üretildi? dediğinizi duyar gibiyiz. Kulak çöpleri kulak kepçesinin kıvrımlı yerlerinin temizlenmesi amacıyla üretilmiştir. Uzmanlar,kulak kiri nedeniyle kulakta bir tıkanma olduğunda KBB uzmanı tarafından kirin temizlenmesinin doğru olduğu konusunda uyarıyor.







