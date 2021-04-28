Kulaklık seçerken fiyat ve gürültü önleme özelliği dikkate alınıyor

Öncelikle plastik bir yapıya sahip olan Opus, kulaklık ve kafa bandında deri kaplı pedlere sahip. Kulaklık menteşeleri düz olması için dönebiliyor.

Kafa bandının iç kısmı boyunca sağlam bir gerilim sağlayan metal bir şerit bulunuyor. Kulaklıkların kafamdan düşmek üzere olduğunu hiç hissetmedim ve doğru miktarda güçle kafama kenetlendiler. Uzun yürüyüşlerde ve koşularda bile sorun yaşamadım.

Kulaklıklar tasarım açısından Sony'nin kulaklıklarından ilham alırken, Razer Opus gerçekten fiyat konusunda ondan daha iyi. Dokunmatik kontroller veya daha geniş kodek desteği gibi lüksler Razer da eksik, ancak fiyat anlamında daha iyi. Güç düğmesi, gürültü engellemeyi kontrol etmek için bir düğme, ses seviyesi düğmeleri ve oynat / çok işlevli düğme var.

Razer Opus Bluetooth 4.2 Bluetooth bağlantısını destekliyor. Yüksek kalitede ses için AAC, APTX, A2DP, AVRCP ve HFP desteği var. Hala 3,5 mm kulaklık girişi olan bir akıllı telefona sahipseniz Opus, 3,5 mm kablo ile birlikte geliyor.

Razer, Opus'un aktif gürültü engelleme (ANC) açıkken tek bir şarjla 25 saate kadar dayanabileceğini iddia ediyor. Testimde, 27 saat 41 dakika süren ve tutarlı bir şekilde 75dB civarında ses çıkardığı için bunu gerçekten aştığını söyleyebilirim. ANC kapalıyken, süre daha da uzuyor.

Kulaklık iyi iş yapan hibrit bir gürültü önleme sistemine sahip. Metro raylarının yanında bile, aktif gürültü iptali iyi çalıştı. Raylarda hızlanan trenin sesini tamamen kesmede o kadar iyi değil, ama rahatça yürümeye devam etmek için gürültüyü yeterince önlüyor.

iOS veya Android cihazınız için indirebileceğiniz, kulaklıkların ses aşamasını değiştirmenize izin veren bir uygulama da var.

Ses performansı anlamında Opus, normal dinlemeler için iyi. Ancak zorlu audiophile için uygun olmayabilir.

Telefonla konuşmak ise bu kulaklıkla oldukça rahat. Karşı taraf sesinizi net bir şekilde duyabiliyor.

Sonuca bağlayacak olursam…

Razer Opus’u sevmek için pek çok neden var. Rahat, hafif ve sağlamlar. Razer'ın tipik olarak temel eğilimleri göz önüne alındığında, büyük ölçüde doğru ses sunuyor. Gürültü engelleme sınıfının en iyisi olmasa da kullanıcıları mutlu edecektir. Pil ömrü en iyisi değil, ama bu kötü demek de değil.