Kulaktan kulağa (Oyun)
Bu oyun aile bireyleri arasındaki sosyal iletişimi arttırır. 7 yaş +
09 Mart 2021, Salı 10:41 Son Güncelleme:
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Nasıl oynanır?
Bu oyun, bir grup oyunu olup aile bireyleri için son derece zevklidir. Oynaması çok basit! Bireyler yan yana dizilir ve sıranın en başındaki yanında bulunan bireye kısa bir cümle söyler veya hikâye anlatır. (Örneğin; Ali bugün arkadaşının yanına gitmiş. Ancak onu yerinde bulamamış. Bulamayınca da çok telaşlanmış.) Sonra birey sırayla yanındakine duyduğu bu cümleleri aktarır. En sondaki birey duyduğunu yüksek sesle söyler. Başlangıç ve bitiş arasındaki cümlelerin farklı olma olasılığı çok yüksektir. Bunu bir yarışma haline de getirebilirsiniz.