Kulem yıkılıyor (Oyun)

MALZEMELER

Karton bardak, ceviz / Yaş: 2-4

NASIL OYNANIR?

Pet bardakları çocuğunuzla birlikte kule şeklinde dizin ve karşıdan ceviz atarak devirmeye çalışın. Oyunu geliştirmek için bardakların üzerine puanlar yazabilirsiniz. Böylece atılan her ceviz sonrasında kimin daha fazla puan biriktirdiğini hesaplayabilirsiniz.