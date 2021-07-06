Kulem yıkılıyor (Oyun)
Çocuklar hareketli oyunları çok severler. Özellikle erken çocukluk döneminde bir şey atabildikleri oyunlardan keyif alırlar. İçinde keyif barındıran oyunlar sayesinde öğrenme ve gelişim daha hızlı olur. Bu oyun sayesinde hem el-göz koordinasyonu hem de kaba motor gelişimine katkıda bulunabilirsiniz.
06 Temmuz 2021, Salı 12:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
MALZEMELER
Karton bardak, ceviz / Yaş: 2-4
NASIL OYNANIR?
Pet bardakları çocuğunuzla birlikte kule şeklinde dizin ve karşıdan ceviz atarak devirmeye çalışın. Oyunu geliştirmek için bardakların üzerine puanlar yazabilirsiniz. Böylece atılan her ceviz sonrasında kimin daha fazla puan biriktirdiğini hesaplayabilirsiniz.
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