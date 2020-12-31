Kullanıcılar artık Papara hesaplarına marketten para yatırabilecek
Kullanıcıların limitini kendi belirlediği kontrollü ve gerçekçi bir para yönetimi sağlayan Papara Lite Card’ın satıldığı noktalara, CarrefourSA da eklendi. Papara Lite Card, CarrefourSA’lardan 5 TL karşılığında satın alınabilecek. Kullanıcılar kartını aktif ettiğinde ödedikleri tutar hesaplarına nakit olarak iade edilecek.
31 Aralık 2020, Perşembe 11:33 Son Güncelleme:
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Papara hesabındaki bakiyenin fiziksel alışverişler, ATM’ler dahil birçok yerde kullanılmasını sağlayan Papara Card’lar, kullanım kolaylıkları, ekonomik olmaları ve güvenilirlikleri sebebiyle hızla yaygınlaşıyor. Tüm dünyada kullanılabilen ve temassız ödeme özelliği bulunan Papara Lite Card’lar ise satış noktalarından temin edilebiliyor.
Kullanıcılar, Papara hesaplarına para yatırma işlemini doğruca CarrefourSA marketlerindeki kasalardan gerçekleştirebilecek. Banka hesabı olmayanlar da Papara Lite Card sahibi olup, harcama yapabilecek ve CarrefourSA marketlerindeki kasalardan Papara hesaplarına kolayca para yatırabilecek.
Temassız özelliği bulunan ve tüm dünyada geçerli olan Papara Lite Card’tan kullanım süreci boyunca kart ücreti, aidat, kullanım ücreti adı altında hiçbir ücret talep edilmiyor. Papara Lite Card, Cashback ile anında nakit kazanma fırsatı da sunuyor.