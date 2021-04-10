Kullanıcılar son dönemde ofis ve iş odaklı laptoplara yöneliyor

Huawei, diğer modellerde olduğu gibi temelde MacBook'a benzese de MateBook D16 ile denenmiş ve test edilmiş tasarım diline sadık kalıyor. Şık ve kompakt mı? Tabi ki de.

Burada 16 inç ekrana rağmen oldukça ince ve taşınabilir bir makine elde ediyorsunuz. MateBook D16 sadece 18,4 mm kalınlığında ve yaklaşık 1,74 kg ağırlığında.

Şirketin amiral gemisi MateBook X veya X Pro kadar ince veya hafif değil. Ancak her ikisinden de önemli ölçüde daha ucuz ve daha fazla bağlantı noktasına sahip.

Gövdenin büyük kısmı alüminyum alaşımdan yapılmış. Menteşe ve bağlantı noktası kapakları plastik olsa da bütünlük koyu Uzay Grisi ile tamamlanmış. Bu yapı ve renk aynı zamanda parmak izi lekelerini ve bıraktığı yağı gizliyor. Profesyonel görünecek kadar ölçülü ama yine de biraz gösteriş için şık.

Ekranın menteşeleri biraz sert ve ekranı kaldırmak için iki elinize ihtiyacınız var. Sırt çantasında rahatlıkla taşınabilir mi derseniz, batarya da dahil evet.

Biraz da panel hakkında konuşalım. Burada FHD çözünürlükte 16.1 inç IPS ekran var. Yani OLED yok.

Ekranın 170 derecelik görüş açısı bulunuyor. Ekrana yandan bakarsanız, parlaklıkta azalmalar görebilirsiniz. Ancak bu durum ekranda neler olduğunu rahatlıkla görmenize engel değil.

Öte yandan ekran, 4,9 mm'lik dar çerçevesi ve yaklaşık % 90 ekran/kasa oranıyla etkileyici. Bu aynı zamanda SDR içeriğini görüntüleyen sekiz bitlik bir ekran. İnce çerçevelerle de geniş görüş açısı konusunda yardımcı olunuyor.

Ekranın kendisi parlak, iyi kontrast ve renk aralığı var. 300 nitlik maksimum parlaklık, dışarıda parlak ışık altında bile size yarı ekran parlaklığında çalışma imkanı sunuyor. Ekranda mat kaplama olduğundan yansımalar da kesiliyor.

Ekranın 16:9 görüntü oranına sahip olması cihazı multimedya içerik tüketimi için elverişli hale getiriyor. Bildiğiniz üzere MateBook 14, 16: 9 yerine 3: 2 en boy oranındaydı. 16:9 formatı onu Netflix veya YouTube videoları için daha kullanışlı hale getiriyor.

Hoparlörler gövdenin üst tarafında bulunuyor. Bence bu durum MateBook 14’e göre güzel bir gelişme. Bu sayede kucağınızda veya yatağınızda onu kullanırken, ses kalitesi zarar görmüyor.

Ses kalitesi iyi. Tizlerde patlama yok, baslar da yeterli. Film izlemek isteyenler için burada sesin tatmin edici olduğunu söyleyebilirim. Oyun için ekstra kulaklık almanız şart tabi. Ses çıkış şiddeti ise çok yüksek sayılmaz, ancak dediğim gibi video izlemek veya bir şeyler dinlemek için yeterli.

Ses konusunda cihazda iki adet mikrofon olduğunu da belirtelim. Bu sayede online eğitim veya toplantılarda sesiniz karşı tarafa daha düzgün gidiyor. Arada ufak mesafe ve ortama bağlı yankılar olabilir ama karşı taraf ne konuştuğunuzu rahatlıkla anlayabiliyor.

Tam boyutlu klavye neredeyse uçtan uca ulaşıyor ve tasarımın geri kalanı kadar şık ve basit görünüyor. Anahtar hareketleri nispeten kısa. Ancak rahat, sessiz ve tatmin edici derecede dokunsallar. Uzun yazım seansları da zorluk çıkarmadı. Ancak burada sayısal tuş takımı yok

Aynı zamanda bir Huawei ticari markası haline gelen şeye de sahip: gizli bir web kamerası. Huawei, 720p HD web kamerasını, üzerine bastığınızda açılan sahte bir işlev tuşunun altına kurmuş. Bu özelliği gizlemek, ekran çerçevelerinde yerden tasarruf edip mahremiyet sağlamanın akıllıca bir yolu.

Web kamerasını kullanmak istediğinizde sunduğu görüş açısı pek hoşunuza gitmeyebilir. Karşınızdaki kişi veya kişiler sizi aşağıdan görüyorlarmış gibi bir izlenim oluşuyor. Dizüstünde kullanımda da kamera açısı istenilen düzeyde değil. Ancak geniş görüş açısı konumlandırmanın yarattığı negatif durumu az da olsa gideriyor. Görüntülü görüşmeler için yeterli ve düşük ışık performansı da tatmin edici.

İzleme paneli, geniş bir yüzey alanı ve çoklu dokunma desteği ile keyifli bir deneyim sunuyor. Huawei ayrıca Huawei Share özelliğini izleme panelinin altına taşıdı.

Bir Honor veya Huawei telefonunuz varsa, Huawei Share'den yararlanabilirsiniz. Buradaki fikir, telefonunuzu Huawei Share etiketine dokundurmak ve iki cihaz arasında bir bağ oluşturmak. Daha sonra dosyaları birinden diğerine hızlıca aktarabilirsiniz. Tüm bunlar, sürücüleri güncel tutmak için kullanmaya değer, sessiz ve etkileyici PC Yöneticisine bağlanıyor.

Dizüstü bilgisayarın sağ kenarında iki adet USB 3.2 Gen 1 destekli, USB-A portu ve 3.5mm kulaklık jakı var. Sol kenarda ise iki adet USB-C ve HDMI portları bulunuyor. USB-C portu DisplayPort desteğine de sahip. Böylelikle dizüstü bilgisayardan harici kaynaklara görüntü aktarabilirsiniz.

Huawei buraya bir parmak izi tarayıcısı da eklemiş. Bu, bir kullanıcıyı yetkilendirmenin kolay ve hızlı bir yolu. MateBook D16, kapasitif bir parmak izi tarayıcısı kullanıyor ve bu iyi çalışıyor.

Bilgisayar, 7 nm işlem teknolojisi kullanan AMD Zen 2 mimarisi üzerine inşa edilen AMD Ryzen 5 4600H işlemci üzerine kurulu. İ7-10750H ve i5-9300H ile rekabet edecek şekilde tasarlandığı düşünüldüğünde bu iyi bir seçim.

4600H, 3 GHz'e kadar temel frekansta çalışıyor ama hızı 4 GHz'e kadar çıkabiliyor. RAM seçenekleri ise 8 GB ve 16 GB olarak değişiyor. Her ikisinde de 512 GB NVMe SSD sunuluyor. Bizim test ettiğimiz model de ise 16 GB RAM var.

Ne yazık ki, dizüstü bilgisayarda yalnızca entegre ekran kartı var. Ve bu, rakiplerine kıyasla bu kadar hafif olmasının nedenlerinden biri aslında. Ancak şu da var ki bu laptop oyunlar için pek uygun değil. League of Legends'ı oynarsanız yüksek kare hızlarında 130 fps alabilirsiniz.

Full HD'de orta grafik ayarlarında Dirt 4, 45 fps üretebildi. Bazen 37'ye kadar düştü ama bu çok nadiren oldu. Grafik ayarlarından ultrayı seçerseniz, kare hızı 26'ya kadar düşebiliyor. Apex Legends veya Fortnite gibi popüler oyunlarda ise 20-30 fps civarında değeri görebilirsiniz.

MateBook D16 ile yarım saat oynadıktan sonra, soğutucular çalışmaya başladı. Ancak ses çok yükselmiyor. Aktif soğutma burada çok iyi görünüyor. Dirt 4'ü evdeyken kucağımda bir gamepad ile oynayabildim. Ancak ısıyı çok hissetmedim.

MateBook D16’daki pil, AMD yongalarının güç verimliliği ile birleştiğinde, temelde onu tüm gün ayak kalacak bir cihaz haline getiriyor. Güç kablosu veya adaptörünü aramadan tüm gün boyunca onu rahatça kullanabildim. Ürünle birlikte verilen 65W şarj cihazı ise pili yarım saatte % 45 oranında doldurabiliyor.

MateBook D16’nın Windows 10 ile birlikte geldiği ve aynı yazılım, güvenlik ve Google hizmetlerine erişime sahip diğer tüm Windows dizüstü bilgisayarlar gibi çalışabildiğiniz de belirteyim.

Sonuca bağlıyorum

Matebook D16 kullanması keyifli bir ürün. İyi bir mat ekrana, kullanışlı arkadan aydınlatmalı klavyeye, hoş bir touchpad'e, güçlü bir işlemciye ve uzun süre ayakta kalabilen pile sahip. Aynı zamanda hafif, sessiz ve nispeten uygun fiyatlı.

Tabii ki, bu bir oyun laptopu değil. Ancak PUBG ve Fornite gibi oyunları burada oynayabilirsiniz. Ancak bu dizüstü bilgisayar daha çok bir ofis çözümü ve bu segmentte belirlenen görevlerle yüzde yüz başa çıkabiliyor.