Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Corona virüs sebebiyle dört aydır yapılamayan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapılanacak. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki ayda bir toplanması gereken MGK toplantısına da bugün başkanlık edecek.

Son toplantısını 30 Ocak’ta yapan MGK, 4 aylık sürenin ardından bugün ilk kez bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak toplantıda, sosyal mesafe ve koronavirüs tedbirlerine dikkat edilecek.





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