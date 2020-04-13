Kulp'taki hain saldırıda yeni gelişme: 1 kişi tutuklandı
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden 5 köylünün PKK'lı teröristlerce şehit edildiği saldırıyla bağlantısı olduğu gerekçesiyle bir zanlı tutuklandı.
13 Nisan 2020, Pazartesi 22:10 Son Güncelleme:
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Güleç Mahallesi kırsalında odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve Sedat Hazar (39), Burhan Tanrıkulu (38), Ahmet Erboğa (32), Alaattin Yıldız (50) ve Hacı Akdeniz'in (50) şehit olduğu saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında saldırıya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan biri tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.
AA