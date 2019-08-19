Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen "4. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni" programının ardından Ahlat'a geçen Dursun, buradaki incelemeleri sonrası kara yoluyla Van'a hareket etti.

Dursun'un içinde bulundu araç, Erciş ilçesine bağlı Bayramlı Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, Dursun hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yaralalılar ambulansla Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Haluk Dursun'un vefatı ile ilgili twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Kalın; "Van'ın Erciş ilçesine giderken elim bir trafik kazasında hayatını yitiren Kültür Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Haluk Dursun'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Güzel bir insan, iyi bir ilim adamı, sadık bir hoca ve dosttu. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.





Bu haberi de okudular Erdoğan'dan Haluk Dursun için taziye mesajı