Kültür & Sanat Kültür Bakanlığı'ndan film destekleriyle ilgili değişiklik

Kültür Bakanlığı'ndan film destekleriyle ilgili değişiklik

Kültür & Sanat

Kültür Bakanlığı'ndan film destekleriyle ilgili değişiklik

Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen film desteklerinden, aynı yıl içinde birden fazla kez yararlanılamayacağı yönündeki yönetmelik hükmüne "yabancı film" istisnası getirildi.

15 Ekim 2021, Cuma 16:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen film desteklerinde Yabancı filmler, "aynı yıl içinde birden fazla proje için film desteği alamaz" düzenlemesinin dışında tutuldu.

Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliğin destek türlerine ilişkin başvuruları düzenleyen 9. maddesinin "Başvuru sahibi aynı yıl içerisinde birden fazla projesi için destek alamaz" şeklindeki 5. fıkrasına, "Bu fıkra, yabancı film yapım destek türü için uygulanmaz." ibaresi eklendi.

Değişiklikle yabancı filmler, aynı yıl içerisinde birden fazla proje için destek alınamayacağı yönündeki düzenlemeden istisna tutuldu.

Yabancı film yapım desteği, bir kısmı ya da tamamı Türkiye'de çekilecek yabancı uzun metrajlı kurgu film, belgesel film ve dizi filmler için çekim başlangıcından gösteriminin yapılabilir hale getirilmesine kadar geçen aşamalarının desteklenmesi amacıyla ülke içinde harcanan ve Bakanlıkça kabul edilen tutarın yüzde 30'unu aşmamak üzere yerli ortak yapımcıya ya da hizmet sağlayan yerli yapımcıya veriliyor.

Yazarlarımızdan
Şule Özdemir
Takım elbise giyen kaldı mı?
Şule Özdemir
Şirin Sever
Canınız çok mu sıkılıyor acaba?
Şirin Sever
Burak Akkul
Kuzeyin Roma'sı: Kiev
Burak Akkul
Gözde Hatunoğlu
Porland’dan HAYTAP’a destek daveti
Gözde Hatunoğlu
Bengisu Özkes
Sanat, ekolojik dönüşüm sağlayabilir mi?
Bengisu Özkes
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER IMDb puanına göre en iyi Güney Kore dizileri