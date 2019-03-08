Kültür kadının gücüdür

Yalnızca toplam 16 bin öğrencisi ve bin çalışanıyla kadın-erkek eşitliğine inanan İstanbul Kültür Üniversitesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Ataköy, Şirinevler, İncirli ve Basın Ekspres yerleşkelerinde yirmi etkinliğe imza atarak, kadın ve toplumsal cinsiyet sorununu farklı boyutlarıyla ele aldı.

Üniversitenin Kadın ve Sosyal Araştırmalar Birimi, Güzel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Öğrenci Yaşam Birimi ve Mimarlık Fakültesi başta olmak üzere tüm akademik ve idari birimlerin iş birliğiyle “Kadın Şiddeti ve Sosyal Medya”, “Lider Kadınlar”, “Flört Şiddeti” “Diplomaside Kadın” ve “Kadın Girişimciler” başlıklarında seminer ve paneller düzenlendi.

Kadına yönelik şiddet, ayrımcılık ve ön yargıyla mücadele alanlarının başında gelen zihniyet sorununun aşılmasında eğitimin kilit role sahip olduğunun bilinciyle İstanbul Kültür Üniversitesi, yalnızca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerinde değil, yıl boyunca gerçekleştirdiği faaliyetleri ve akademik çalışmalarıyla da kadın sorununu sahiplenen bir yükseköğretim kurumu olarak öne çıkıyor. Üniversitenin eğitim anlayışını ve kurumsal duruşunu simgeleyen Kültür Anayasası’nda da birey olma ve toplumsal bilinç kazanmanın önemi vurgulanıyor.

Kültür Anayasası, 28. Madde:

“Kültürlü, birey olmayı ve toplumsal bilinç kazanmayı önemser”

Kültürlü, her insanın farklı, özel ve hakları olan bir birey olduğunu benimser. Bunu sağlarken birey olmayı "bencil" olmakla karıştırmaz. Topluma duyarlıdır; toplumsal bilinç ve yararın gözetilmesini her durum ve eylemde unutmaz, sorumluluklarını yerine getirmekten kaçınmaz. Toplumun dinamik bir parçası olarak toplumsal kültürün ve değerlerin yaşatılması ve geliştirilmesine çaba harcar.



