Kültür Koleji dünyanın en iyi 100 okulu listesinde

Öğretmen Akademisi Vakfı’nın (ÖRAV) küresel destekçileri arasında yer aldığı, Danimarka merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan T4; 5-9 Ekim Dünya Eğitim Haftası kapsamında tüm dünyadan otuz sivil toplum kuruluşu ile birlikte dünyanın en büyük eğitim konferansını düzenliyor. 5-9 Ekim tarihleri arasında kutlanan Dünya Eğitim Haftası kapsamında gerçekleştirilecek bu konferansta; Kültür Koleji, zorluklara uyum sağlayan ve mükemmellik için çabalayan dünyadaki 100 okuldan biri seçildi.

Dünya çapında 100 binden fazla kişinin katılımının beklendiği, dünyanın en büyük çevirim içi eğitim konferansında, Kültür Koleji günümüzün öğrenme ihtiyaçlarını karşılayan iyi uygulama örneklerini paylaşacak.

Birleşmiş Milletlerin “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” arasında yer alan “Nitelikli Eğitim”i desteklemek amacıyla, eğitim alanında saygın bir yere sahip olan Vikas Pota’nın liderliğinde düzenlenen konferans için seçilen okullar, eğitimdeki farklı uzmanlıkları ile öne çıkıyor.

Kültür Koleji, istihdam edilebilirliği ve yaşam becerilerini geliştirme, aile ve toplumun eğitime katılımını artırma, teknoloji kullanımı, iyi olma haline odaklanma ile öğrenme ve öğretme bilimini teşvik etme gibi kriterler çerçevesinde değerlendirildi.



