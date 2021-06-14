Kültür sanat kurslarına katılan 26 branştan 660 öğrenciye sertifika

Çeşitli sanat dallarında 12 yılda 50 bin kişiye eğitim veren Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi, 2020-2021 yılı eğitim dönemini tamamlayan 660 öğrencisine sertifikalarını düzenlenen törende dağıttı.

Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen Kültür Sanat Kursları 2020-2021 dönemi öğrencilerini mezun etti. Her yıl 8 ay boyunca 15 yaş ve üstü yetişkinler için 26 branşta eğitim veren kurslara bu yıl toplamda bin 711 kursiyer ön kayıt yaptırdı. Ebru, fotoğraf, grafik tasarım, temel resim, karikatür, yağlı boya, tezhip, minyatür, hüsn-i hat, kaligrafi, rölyef ve çömlek kursu öğrencilerinin eserlerinden oluşan karma sergiye, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, vatandaşlar, öğrenciler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Sanatsal çalışmaları aşkla destekliyoruz

İlçedeki kültür ve sanat çalışmalarına şevk ve aşkla destek verdiklerini ifade eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Pandemi şartlarına rağmen buradaki kültür sanat kurslarında eğitim alan öğrencilerimizin mezuniyet şöleni var. Biz şunu biliyoruz, kültür sanatın herhangi bir bölümüyle temas eden bir kişi, artık o temas etmeden önceki kişi olmaktan çıkmıştır. Buradaki çalışmalarımıza şevkle, aşkla destek veriyoruz. Buraya ev hanımı, emekli, öğretmen, öğrenci her meslekten her yaş grubundan hemşerilerimiz geliyor. Bizim için büyük bir mutluluk” dedi.