Kültür ve sanatta geleceğe büyük yatırım

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat alanında çalışmalar gerçekleştirerek, kültürel değerleri gelecek kuşaklara aktarmak, Mersin’i kültür ve sanat şehri yapmak, ulusal ve uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesine katkı sağlayarak, Mersin’in tanınırlığını artırmak amacıyla projelerini başarıyla yerine getiriyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in göreve geldiği günden bu yana en çok önem verdiği konuların başında gelen kültür ve sosyal faaliyetler, kent genelinde günden güne ağırlığını hissettiriyor. Şehir Tiyatroları, Dans Grupları, Kent Orkestrası, Oda Orkestrası, Kütüphanesi ve bünyesinde barındırdığı Konservatuvar ile kent genelinde son 1,5 yıldır önemli kültürel ve sanatsal etkinliklere imza atan Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu etkinlikleri belli bir yaş grubuna, bölgeye ve kesime değil, kent geneline yayarak, her yaştan vatandaşa ulaşmasını sağlıyor.

Mersin’de bir ilk

Başkan Vahap Seçer’in göreve gelmesinden kısa bir süre sonra bir ilk olma özelliği taşıyan ve toplumun her kesiminden sanatçılar ile ilgili kurum temsilcilerinin de katıldığı bir çalıştay gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, bu çalıştayın sonunda 2024 yılına kadar gerçekleşmesi planlanan etkinlik, hizmet, faaliyet ve projeleri belirledi. Bu çalıştay ile çalıştaya katılan paydaşların da görüş ve önerilerini alan Büyükşehir Belediyesi, hayata geçireceği kültür ve sanat etkinlikleriyle ilgili olarak paydaş kurumlar ve sanat camiası ile işbirliği zeminini hazırlamış oldu. Böylece, bundan sonraki süreçte hayata geçecek olan kültürel ve sanatsal etkinlikler, kent bünyesindeki kurum ve sanatçıların da görüşleri ve onayları alınarak uygulanıyor.

Her güzel şey okumakla başlar

Büyükşehir Belediyesi, birçok gencin gerek ders çalışmak, gerekse de kitap okumak ve ödev hazırlamak için uğrak yeri olan Merkez Kütüphanesi’nin yanı sıra ilçelerinde kütüphane olmayan öğrencilere Gezici Kütüphane aracılığıyla götürdüğü kitaplarla, onların da bu imkandan faydalanmalarını sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin en ücra köşelerine kadar götürdüğü bu kitaplarla çocukların okuma alışkanlığı kazanmasının temelini atıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin tüm bu etkinlikleri ise pandemi kurallarına bağlı olarak yapılıyor.

Şehir tiyatroları tamamen profesyonelleşti

Şehir Tiyatroları’nda da yeni bir yapılanmaya giden ve Genel Sanat Yönetmenliği’ne Murat Atak’ı getiren Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, tiyatro ekibini daha da güçlendirmek için açtığı sınava, yurdun dört bir yanından 700 sanatçı başvurdu. Şehir Tiyatrosu’nda görev alacak yeni sanatçıları, ünlü sanatçı Cihan Ünal’ın da aralarında bulunduğu konusunda uzman akademisyenler ve kendini sanatında kanıtlamış Türkiye’nin bu sanat dalındaki önemli temsilcilerinden oluşan bir jüri belirledi. Şehir Tiyatroları’ndaki yapılanmayı değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kültürel ve sanatsal alandaki bu yapılanmanın çok önemli olduğunu belirterek, “Çağdaş, modern, insanların barış ve kardeşlik duygularıyla birbirini sevdiği ve saydığı; renginden, mezhebinden, meşrebinden, dilinden, inancından dolayı kimsenin ötekileştirilmediği bir kent yaratmak istiyoruz. Modern bir kent, çağdaş bir kent, sanat kenti, bilim kenti, kültür kenti ve kardeşlik kenti Mersin’i yaratmak istiyoruz. İşte bu amacımızı, bu kadrolarla yaratacağız” dedi. Kentteki yerel tiyatro topluluklarına da ilgi gösteren Büyükşehir Belediyesi, bu tiyatro gruplarının sahnelediği oyunların daha geniş kitlelere ulaşması için de destek veriyor. Büyükşehir, başta uluslararası kimlikteki Mersin Narenciye Festivali, kısa adı EMITT olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, Mersin Kitap Fuarı gibi önemli etkinliklere büyük katkılar sunuyor.

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