  • Haberler
  • Gündem
  • Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 20 kazıyı destekleme kararı aldık

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 20 kazıyı destekleme kararı aldık

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yurt dışından gelen vatandaşlarımızı da sayarsak yıl sonu itibarıyla 46 milyonun üzerinde bir turisti ülkemizde ağırlamış olacağız" dedi.

14 Aralık 2018, Cuma 23:47
A A
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 20 kazıyı destekleme kararı aldık

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada '2019 yılı itibarıyla kazı çalışmalarımızı 12 aya çıkartacak bir proje hazırladık. İlk etapta proje dahilinde kazı sürelerinin uzatılması ve daha fazla arkeolog istihdam edilmesi şartıyla 20 kazıyı destekleme kararı almış bulunmaktayız.' dedi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.