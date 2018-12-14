Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 20 kazıyı destekleme kararı aldık

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada '2019 yılı itibarıyla kazı çalışmalarımızı 12 aya çıkartacak bir proje hazırladık. İlk etapta proje dahilinde kazı sürelerinin uzatılması ve daha fazla arkeolog istihdam edilmesi şartıyla 20 kazıyı destekleme kararı almış bulunmaktayız.' dedi.