Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı hayatın normale döneceği tarihi verdi

Kültür ve Turizm Bakanı hayatın normale döneceği tarihi verdi

Türkiye

Kültür ve Turizm Bakanı hayatın normale döneceği tarihi verdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy corona virüs tedbirlerinin devam ettiği bu dönemde hayatın ne zaman normale döneceğini açıkladı.

18 Nisan 2020, Cumartesi 13:43 Son Güncelleme:
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NTV’de koronavirüse ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy “Gerekli önlemleri alan tesislere sertifika verilecek, faaliyete geçebilecek” dedi.

Bakan Ersoy'un açıklamaları şöyle:

Mayıs sonuna doğru normalleşme başlayabilir.

Turizm personeli kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılsın.

Personel çıkarmayacağım diyenlere İşe Devam kredisi kullandırılıyor.

Seyahat acenteleri için 2 yeni krediyi devreye aldık. Seyahat acentelerine 50 bin liralık hızlı kredi veriliyor. 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli olarak yapılacak.

Galata'yı bir müze haline getirip cazibe merkezi yapacağız.


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