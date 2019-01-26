Günlerdir olumsuz hava koşullarıyla mücadele eden Antalya'da bu sabah hortum faciası yaşandı. Sabah saatlerinde saatteki hızı 133 km'ye ulaşan hortum nedeniyle iki otobüs, bir minibüs ve iki merdiven devrildi. Bir uçak ve bir polis helikopterinin pervanesinde hasar meydana geldi. Faciada 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

YARIN AFET BÖLGESİNE GİDECEK

Turizmin başkenti kabul edilen Antalya'da incelemelerde bulunmak üzere Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yarın afet bölgesine gidecek.

Bakan Ersoy, bugün de Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i arayarak bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.