Kültür ve Turizm Bakanı: Özel tiyatrolara destek olacağız

Özel tiyatroların temsilcileriyle İstanbul'daki bakanlık ofisinde bir araya gelen Mehmet Nuri Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, toplantı sonrası gazetecilere açıklama yaptı. Ersoy yaptığı açıklamada, “Sektör temsilcileri ve STK temsilcileri başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdik. Hemen akabinde ise onlardan gelen talepler doğrultusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bir toplantı yaparak bu konuları tartıştık. Bir hafta içinde bu destek paketlerini açıklayacağız." dedi.

'Özel tiyatrolara destek olacağız'

Koronavirüs etkisine de değinen Bakan Ersoy, “Koronavirüsten birinci derecede etkilenen turizm sektörü ile maalesef yine bizim bakanlığımızda olan kültür ve sanat faaliyetleri ve etkinlikleri de Nisan sonuna kadar ertelendi. Özel tiyatrolara nasıl bir destek paketi sunacağımızı da açıklayacağız. Şu anda en büyük mağdur turizm sektöründen sonra kültür ve sanat dalı ile ilgilenen başta özel tiyatrolar. Onlara da bu süreçte bir destek paketi ile destek olacağız" diye konuştu.

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