Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Türkiye

Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu.

28 Nisan 2021, Çarşamba 17:24 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin  Esas  ve  Usuller  Hakkında  Yönetmelik'in  8’inci  maddesi  uyarınca,  Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 10 (on) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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