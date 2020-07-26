Kültür ve Turizm Bakanlığı 12 personel alıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığı 12 personel alacak. Yapılan açıklamada, "Merkezi Kapadokya Alanı sınırları içinde bulunan Kapadokya Alan Başkanlığında, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28’inci maddesine göre iş mevzuatı kapsamında istihdam edilmek üzere, Kapadokya Alan Başkanlığı Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Uzman unvanlı boş sürekli işçi kadrolarına, anılan Yönetmeliğin 8’inci maddesinin 7’nci fıkrasına göre Kamu Personeli Seçme Sınav puanı aranmaksızın, yapılacak (sözlü) sınav sonucuna göre, personel alımı yapılacaktır" denildi.