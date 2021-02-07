Kültür ve Turizm Bakanlığı 124 sözleşmeli sanatçı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ek 8 inci maddesi kapsamında 31/12/2021 tarihine kadar görev yapmak üzere, aşağıda belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli sanatçı alınacaktır" denildi.

5 Şubat'ta yayımlanan ilanın son tarihi henüz belli değil. Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten sonra, başvuru tarih www.operabale.gov.tr adresindeki duyurular kısmında yayınlanacağı bildirildi.

Diğer detayları için ilan sayfasına gidin.



