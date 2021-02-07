Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı 124 sözleşmeli sanatçı alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 124 sözleşmeli sanatçı alacak

Türkiye

Kültür ve Turizm Bakanlığı 124 sözleşmeli sanatçı alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli sanatçı almak için ilan açtı. İlana göre 124 sanatçı istihdam edilecek. İşte başvuru detayları.

07 Şubat 2021, Pazar 15:49 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ek 8 inci maddesi kapsamında 31/12/2021 tarihine kadar görev yapmak üzere, aşağıda belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli sanatçı alınacaktır" denildi.

5 Şubat'ta yayımlanan ilanın son tarihi henüz belli değil. Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten sonra, başvuru tarih www.operabale.gov.tr adresindeki duyurular kısmında yayınlanacağı bildirildi.

Diğer detayları için ilan sayfasına gidin.

İlan sayfası için tıklayın.


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