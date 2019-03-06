Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019 yılı staj başvuruları başladı. Bakanlık bünyesinde staj yapmak isteyen öğrenciler için başvuru şartları yayımlandı. İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı başvuruları…

Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı birimleri ile Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’nde staj yapmak isteyen yüksek öğretim kurumu öğrencilerinin staj başvurularını kabul ediyor.

İŞTE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STAJ BAŞVURU ŞARTLARI

Bakanlıkta staj yapacak kişilerde yurt içinde veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında, Bakanlığın görev alanına giren bölümlerin öğrencisi olmak veya bu bölümlerden mezun olmak şartı aranıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı staj başvuruları için tıklayın…



