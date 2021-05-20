Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı 45 sürekli işçi alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 45 sürekli işçi alacak

Türkiye

Kültür ve Turizm Bakanlığı 45 sürekli işçi alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 04 Haziran 2021 olarak açıklandı.

20 Mayıs 2021, Perşembe 16:33 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı 45 sürekli işçi alacak. Bakanlık'tan "Merkezi Kapadokya Alanı sınırları içinde bulunan Kapadokya Alan Başkanlığında, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28 inci maddesine göre iş mevzuatı kapsamında istihdam  edilmek  üzere,  Kapadokya  Alan  Başkanlığı  Personel  Yönetmeliği  hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen unvanlı boş sürekli işçi kadrolarına, anılan Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 6'ncı fıkrasına göre (İç Denetçi hariç) KPSS taban puanı esas alınarak yapılacak sözlü sınav sonucuna göre, personel alımı yapılacaktır." açıklaması yapıldı.

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