Kültür ve Turizm Bakanlığı’na kütüphaneci, arkeolog ve müze araştırmacısı ve daha bir çok branştan 785 personel alımı yapılacak. Başvurularla ilgili olarak sınav kılavuzu bakanlığın sitesinde yayınlandı. Böylelikle, başvuru tarihleri, başvuru şartları ve birçok detay da belli oldu…

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları 25 Ekim-9 Kasım tarihleri arasında alınacak.

Adaylar, başvurularını www.kulturturizm.gov.tr internet adresinin ana sayfasında bulunan “Sınav Başvuru Sistemi” başlıklı linkten gerçekleştirebilecekler.

Giriş sınavına katılacak adayların listesi Bakanlık (www.kulturturızm.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecektir. En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır. Sınava katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Adaylar, giriş sınavına katılacakların listesine, isim listelerinin Bakanlık internet sitesinde ilanından itibaren beş gün içinde, gerekçeleriyle birlikte, Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebileceklerdir.

Adaylar ancak bir pozisyon unvanının sınavına başvurabilecektir.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu; Kütüphaneci, Arkeolog, Müze Araştırmacısı, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı için KPSSP3, Tekniker için KPSSP93, puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak pozisyon unvanları (müze araştırmacısı, mühendis, tekniker pozisyon unvanları için bölümler) itibariyle sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek.

Mütercim-Tercüman pozisyon unvanı için 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden, en yüksek puandan başlanarak, yabancı diller itibariyle sıralanması neticesinde, alınacak sözleşmeli personel sayısının beş katı aday arasına girmek.

En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

c) Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

HANGİ BRANŞLARDA PERSONEL ALINACAK?

a) Kütüphaneci:

— Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren; bilgi ve belge yönetimi, kütüphanecilik, arşivcilik, dokümantasyon ve enformasyon programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Arkeolog:

— Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi (Arkeoloji Bölümü), Klasik Arkeoloji, Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Prehistorik Arkeoloji, Tarih Öncesi Arkeolojisi programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

c) Müze Araştırmacısı:

— Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren;

Sanat Tarihi: Sanat Tarihi programından,

Tarih: Tarih programından,

Arap Dili ve Edebiyatı: Arap Dili ve Edebiyatı programından,

ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

c) Mimar:

— Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren mimarlık programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

d) Mühendis:

— Harita Mühendisliği için; Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Elektrik-Elektronik Mühendisliği için; Mühendislik fakültelerinin elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği veya elektrik-elektronik mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— İnşaat Mühendisliği için; Mühendislik fakültelerinin inşaat mühendisliği lisans programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Makine Mühendisliği için; Mühendislik fakültelerinin makine mühendisliği veya makina mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

e) Şehir Plancısı:

— Yükseköğretim kurumlarının şehir ve bölge planlama lisans programından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

f) Tekniker:

— Harita Teknikerliği için; Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Elektrik Teknikerliği için; Elektrik, Elektrik Teknolojisi ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Makine Teknikerliği için; Makine ön lisans programından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

g) Mütercim-Tercüman:

— Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren, İngilizce veya Almanca; Mütercim-Tercümanlık, Çeviribilim ile Alman Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olmak ve belirtilen dillerden (son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde alınmış) YDS’den en az (B) düzeyinde puana veya bu düzeye denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan, (son başvuru tarihinden önceki 2 yıl içinde alınmış) bir belgeye sahip olmak. (Yabancı dil sınavlarının eşdeğerlikleri için ÖSYM Yönetim Kurulunca belirlenip yayınlanan güncel tablo esas alınacaktır.)

ELEKTRONİK BAŞVURU SONRASINDA SIRALAMAYA GİREN ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

a) Başvuru formu çıktısı, (Islak imzalı)

b) Sisteme taramak suretiyle girişi yapılan, yükseköğrenim diploması/çıkış belgesi örneği. (Yurt dışında öğrenim görenler denklik belgelerini de ekleyeceklerdir.)

c) Sisteme taramak suretiyle girişi yapılan yabancı dil sonuç belgesi. (Mütercim-Tercüman pozisyonu için başvuranlar.)

ç) Özgeçmiş çıktısı. (Islak imzalı)

Adayların, yukarıda belirtilen form ve belgeleri “İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:50 Çankaya-ANKARA” adresinde bulunan Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına 17/10/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar elden veya posta yolu ile teslim etmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Formun ve eklerinin belirtilen tarihe kadar; verilmemesi ya da belirtilen adrese gönderilerek Bakanlık genel evrak kayıt sistemine kaydının yapılmaması halinde, başvuru yapılmamış kabul edilecektir.