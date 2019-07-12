Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, katıldığı bir televizyon programında Kültür ve Turizm Bakanlığından kadro taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Kültür Turizm Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

Bakanlık bünyesinde, kültür alanında çok ciddi bir ekip olduğunu belirten Ersoy, 20 yıllık yevmiyeli çalışan tiyatro, güzel sanatlar ve opera çalışanların sorunlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a anlattıklarını ve o sorunu çözdüklerini dile getirdi.

4 BİNE YAKIN İŞÇİ ALIYORUZ

Kültür ve Turizm Bakanlığından kadro taleplerine de konuşmasında yer veren Ersoy, kütüphanelere 500 kadro tanımlandığını ve alımların da yapılacağını söyledi.

Türkiye’de 153 kazı ve ören yerinde Türk kazı başkanlıkları tarafından 122 kazı çalışmasının sürdürüldüğünü hatırlatan Ersoy, “En büyük sıkıntımız 45-60 gün kazılması sonra bırakılmasıydı. Buna el attık. Dedik ki: Kademeli bir şekilde 12 aya çıkaralım. İlk etapta 20 tane ile başlıyoruz. Bu sene de 41 ilave getireceğiz. Önümüzdeki sene 122 ile tamamlayacağız. Hepsi tabii 12 ay olmuyor, iklim şartları müsaade etmiyor. Kazı başkanlarını davet ediyoruz. Kazı başkanlarımız biraz daha gayretli olmalılar. Bütçe sıkıntısı yok. Devlet olarak biz diyoruz ki, ‘Finanse ediyoruz, siz gelin”. Yapamayacak kazı başkanı arkadaşlarımızın yapabileceklere devretmesi lazım. 4 bine yakın işçi alacağız, ortalama 600'e yakın arkeolog alacağız, bu sayı 800’e kadar çıkabilir, 250 civarında da sanat tarihçisinin istihdamını bu süreç içinde gerçekleştireceğiz. Bu alımları 3 yıl içerisinde yapacağız. Kazı sürelerini de hızlandırmış olacağız.” dedi.