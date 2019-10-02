Kültür Koleji ve Kültür 2000 Koleji’nin yöneticileri, öğrencileri, velileri, öğretmenleri ve mezunları Ata’nın huzuruna çıktı.

Anıtkabir ziyaretinin ardından Mezunlar Derneği, ‘60. Yıla Girerken’ gecesi düzenlendi.

Kültür Koleji’nin 60 yıllık tarihinde rol oynamış isimlerin yanı sıra, okul yöneticileri, mezunlar ve İstanbul Kültür Üniversitesi akademisyenlerinin katıldığı gecede, kolejin 60 yıllık başarı hikayesini anlatan özel bir film gösterildi.

İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, Kültür’ün yaşayan, değerleri ve ilkeleri olan bir karakter olduğunu vurguladı.



