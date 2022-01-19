Kültür'den sağlık adımı
İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Kültür Koleji’nin ortak olarak yürüteceği ‘Gelecek Nesil, Sağlıklı Çocuk’ projesi başlıyor.
19 Ocak 2022, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Çocukların kas, iskelet sistemini korumak adına planlanan proje anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ayrı ayrı yürütülecek. Proje kapsamında, çocukların fiziksel gelişimleri değerlendirilerek, kas iskelet sistemi sorunlarını önceden belirlemek ve önleyici yaklaşımların geliştirilebilmesi amacıyla öğrencilere özgü gerekli uyarılarda bulunulacak. Fizyoterapistlerin yapacağı çalışmalarla her öğrenci bireysel olarak değerlendirilecek.
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