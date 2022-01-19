Çocukların kas, iskelet sistemini korumak adına planlanan proje anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ayrı ayrı yürütülecek. Proje kapsamında, çocukların fiziksel gelişimleri değerlendirilerek, kas iskelet sistemi sorunlarını önceden belirlemek ve önleyici yaklaşımların geliştirilebilmesi amacıyla öğrencilere özgü gerekli uyarılarda bulunulacak. Fizyoterapistlerin yapacağı çalışmalarla her öğrenci bireysel olarak değerlendirilecek.