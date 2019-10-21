Kültürlerin harmanlandığı mutfak: Hatay Mutfağı

Hatay, 2017 yılının kasım ayında UNESCO tarafından ‘Yaratıcı Şehirler Ağı’na seçilerek gastronomi kenti ilan edildi. Kent mutfağı, yüzlerce lezzete ev sahipliği yapıyor. Biz de Hatay mutfağından 10 lezzetli yemeği sizler için seçtik.

KÜNEFE

Hatay deyince akla ilk gelen lezzetlerden birisi. Tel kadayıfın yöreye has tuzsuz peynirle bakır sinilerde kömür ateşinde ağır ağır pişirilip bol şerbetle servis edildiği bu tatlıyı sevmeyeniniz varsa bir de Hatay’da yesin.

HUMUS

Haşlanmış nohut, tahin ve limon suyunun karışımı ile hazırlanan bu mezeyi bilmeyeniniz yoktur. Tereyağında kavrulan süneberle servis edildiğinde tadına doyum olmuyor.

ABUGANNÜŞ

Mangal ateşinde ya da taş fırınlarda közlenmiş patlıcan, domates ve biberle yapılan bu yemek, bol zeytinyağı ve nar ekşisiyle servis ediliyor.

KAYTAZ BÖREĞİ

Mayalı ve yağlı hamurun dörde katlanarak üzerine kıyma harcının yerleştirilmesiyle yapılıyor.

CEVİZLİ BİBER

Ceviz ile biberlerin bakır havanda dövülmesiyle yapılan bu lezzet, Hatay’ın vazgeçilmez mezelerinden biri.

TEPSİ KEBABI

Sini kebabı da deniliyor. Hatay mutfağından bol baharatlı, iştah açan bir lezzet.

MAKLUBE

Kaz başı et ve patlıcanın pirinçle bir arada pişirilmesiyle yapılan bu yemek, özel yemeklerin ve kutlama sofralarının baş tacı.

KABAK TATLISI

Balkabağının sönmemiş kireçte bekletildikten sonra bol şirede kaynatılmasıyla yapılan bu tatlı, genellikle tahinle birlikte servis ediliyor.

ÖCCE

Yöreye özgü bakır öcce tavasında kızartılarak yapılan bu meze, cevizli biberle servis ediliyor.

ŞAM ORUĞU

Şam oruğu bayram ve özel gün yemeği, çünkü yapımı çok zahmetli. O yüzden kadınlar evlerde bir araya gelerek birlikte yapıyorlar. Kızartılarak, fırınlanarak ya da haşlanarak servis ediliyor.