Netflix’te yayınlanan Kulüp dizisinin ilk sezonunda eski bir mahkum olan Matilda’nın hapisteyken hiç görmediği kızı ile yeniden aile olma çabası ile birlikte hayatta kalma mücadelesi anlatıldı. Ancak dizinin konusu sadece Matilda’nın hikayesiyle kalmadı. 6 bölümden oluşan ilk sezon ikinci sezon için büyük beklenti oluştururken, dizinin hayranları Kulüp dizisinin 2. sezonu için belirtilen tarih de geldi…

KULÜP 2. SEZON NE ZAMAN?

Yapımcılığı O3 medya tarafından üstlenilen Netflix orijinal dizisi Kulüp’ün ikinci sezonu 6 Ocak 2022 tarihi itibariyle yayınlandı. Öğlen saatlerinde izleyici ile buluşan dizi daha fragmanı ile bile büyük merak uyandırmıştı. İlk sezon 6 bölümden oluşan dizinin 2. sezonu ise sadece 4 bölümden oluşuyor ve yeni sezon 7. bölümden başlıyor. Dizi 10. bölümde son buluyor…

KULÜP DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Matilda Aseo: Gökçe Bahadır

Raşel Aseo: Asude Kelebek

İsmet Denizer: Barış Arduç

Salim Songür: Salih Bademci

Çelebi: Fırat Tanış

Orhan Şahin: Metin Akdülger

David: Murat Gariboğlu

Ali Seker: İştar Gökseven

Tasula: Merve Şeyma Zengin

KULÜP’ÜN YENİ SEZONUNDA NELER OLACAK?

Kulüp dizisinin ilk sezon finalinde İsmet’ten hamile olan Raşel’in Kudüs’e gitmek için yola çıkmıştı. Ancak yeni sezonda Raşel’in karnı burnunda bir şekilde yine Matilda’nın yanında olduğu görülüyor. Bununla birlikte Çelebi Matilda ile uğraşmaya devam ederken, Orham Şahin yılın iş adamı ödülünü alır ve Salim Songür’den daha üsturuplu kıyafetler seçmesini ister…