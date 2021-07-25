Hürriyet'ten Adil Demirçubuk'un özel haberinde Gaziantepspor'un kulüp kapanmadan önceki son teknik direktörü Burak Şar'ın yaşadığı üzücü olaya yer verildi. Şar, başına gelenleri şöyle anlattı:

"Elektrik borcu yüzünden başkan hapse girecekti"

Gaziantepspor’da 2019’da teknik direktör olarak göreve başladım. Tesislerde elektrik yoktu ve kötü durumdaydı. Antrenmanlara zor şartlarda başladık. Sezon başladı, hep FiFA’dan, UEFA’dan cezalar geldi, para cezası, puan silme vs. Gene de yılmadan antrenmanlara, maçlara devam ettik. Bir gün kulüp müdürü tesise geldi, ‘Hocam, başkanımız Hasan Şahin elektrik borcundan dolayı cezaevine girecek’ dedi. Ben de ‘Neden?’ dedim, olayı anlattı. ‘Celal Doğan Tesisleri’nin borcu’ dedi. 486 bin liraymış.

"Bir kısmına kefil oldum"

“486 bin lira büyük para" dedim. Sonra beraber elektrik idaresine gittik, ‘Borcun 73 bin lirasına kefil olunursa başkanınız cezaevine girmez ve elektrikler de hemen açılır’ dediler. Ben de ‘Tamam’ dedim, imzayı attım ve başkan cezaevine girmedi. Fakat birkaç ay elektrik gelmedi. Ben ve futbolcular çok zor günler geçirdik. Avukatları aradık, ‘Elektrik neden gelmedi?’ diye sormak istedik. Telefonlarımızı açmadılar. Ondan sonra devre arası takım ligden çekildi, herkes evine gitti.

"Karakoldan aradılar"

Benim evime tebligat geldi Gaziantep’ten, ‘Elektrik borcunu ödeyin’ diye. Ben de avukatı aradım, ‘Ben bilmem’ dedi ve kapattı telefonu. Sonra beni karakoldan arayıp ifade vermeye çağırdılar. Avukatı aradım, ‘Gidersen cezaevine girersin’ dedi. Dondum kaldım! O arada annemi kaybettik, karakolu aradım, ‘Annemin 7’sini, duasını yapalım, gelip teslim olacağım’ dedim. ‘Tamam’ dediler. Ve rahmetlinin mezarına gittim, ağlayarak mezarı başında dertleştim.

"Ne olur kelepçe takmayın"

Polisler beni Çağlayan Adliyesi’ne götürdü. Orada hemen bana kelepçe takıp cezaevi arabasına bindirdiler. O anı anlatmak çok zor. Sonra bir haber geldi, ‘Evraklarını bekliyoruz’ dediler arabadan indirdiler. Ellerimde kelepçeyle adliyeye imza atmaya götürdüler. Ben, ‘Ne olur, kelepçe takmadan içeri gireyim’ dedim. ‘Yok’ dediler ve iki polisle adliyeye girdik. Onca insan bana bakıyor, sanki 10 kişiyi öldürme suçlusu gibiydim, rezil oldum herkese ve aileme. Oradan Silivri Cezaevi’ne götürdüler. 6 saat bir şey yemeden içmeden bekledik. Sonra parmak izleri alındı, resim çektiler. Ve biri geldi dedi ki; ‘Covid olduğu için 36 gün izinli mahkumsunuz. 30 Temmuz 2021’de teslim olacaksınız.’ Yaşadıklarımı Allah kimsenin başına vermesin. Suçsuz yere 3 ay cezaevinde yatacağım.

Kimse arayıp sormamış

Burak Şar, durumunu bilmelerine rağmen; üyesi olduğu Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği, Profesyonel Futbolcular Derneği ve Futbol Federasyonu’ndan kimsenin kendisini aramadığını söyledi. Şar, “Eski başkan Hasan Şahin neden borcu ödemiyor?” sorusu üzerine, “Başkanın parası olsa öderdi” cevabını verdi. Cezaevine girmesi durumunda teknik adamlık kariyerinin biteceğini belirten Şar, “Hapse girmiş bir antrenörle kim çalışmak ister?” ifadesini kullandı.