Hüzünlü müziği ve sanatçının içli sesiyle dinleyenleri bambaşka alemlere götüren Adio Kerida şarkısı Kulüp dizisinde yer almasının ardından pek çok kişi tarafından araştırılıyor. İşte, Adio Kerida şarkısını söyleyen sanatçı ve şarkı hakkında merak edilenler…

KULÜP DİZİSİNDEKİ ADİO KERİDA ŞARKISI HANGİ DİLDE?

Kulüp dizisinin üçüncü bölümünde çalan Adio Kerida şarkısı Ladino dilinde yani Yahudi İspanyolcasında söylenen bir şarkıdır.

ADİO KERİDA ŞARKISINI KİM SÖYLÜYOR?

Adio Kerida şarkısını İsrail-Kudüs doğumlu sanatçı Yasmin Levy seslendiriyor.

YASMİN LEVY KİMDİR?

Yasmin Levy, babasını henüz iki yaşında kaybetmiş ve annesi tarafından büyütülmüştür. Müziğe ilgisi çocukluk yıllarında başlayan Yasmin Levy, 6 yaşındayken piyano çalmayı öğrendi ve 18 yaşına kadar çalışmalarını sürdürdü. 20 yaşında ciddi olarak şarkı söylemeye başladı. 21 yaşında, İlk kez dinleyici önüne, annesinin bir konserinde çıktı. Daha sonra yerel konserler vermeye devam etti. WOMEX 2002'de ilk kez uluslararası arenada boy gösterdi ve şarkıcılık kariyerinde yeni bir sayfa açıldı. İlk albümü Romance & Yasmin'de Ladino müziğine odaklandı, bu albümde babası Yitzhak Levy'nin çalışmalarının ve Türk müziğinin büyük etkisi vardı. Babası Yitzhak Levy, 1919 yılında, Manisa'da doğmuş bir Sefarad idi. Besteci ve Koro Şefi idi. İsrail devleti, kurulduktan sonra, İsrail Ulusal Radyosu'nun Ladino Departmanının başkanı olarak atandı. Hayatını, Sefarad Yahudilerinin müziklerini derlemeye ve korumaya adadı. Yasmin Levy, bu miras ve repertuvarla büyüdü.

Yasmin, Latin ve Sefarad müziğinden Endülüs flamenkosuna; Türk ezgilerinden Arap etkilerine pek çok unsuru müziğinde kullanmaktadır. Viyolonsel ve piyano gibi batı müziği enstrümanları yanında ud gibi doğu müziği enstrümanlarını da şarkılarında kullanmıştır.

ADİO KERİDA SÖZLERİ

Adio,

Adio Kerida,

No quero la vida,

Me l'amagrates tu

Tu madre cuando te pario

Y te quito al mundo

Coracon ella no te dio

Para amar segundo

Adio,

Adio Kerida,

No quero la vida,

Me l'amagrates tu

Va, busacate otro amor,

Aharva otras puertas,

Aspera otro ardor,

Que para mi sos muerta...

ADİO KERİDA ŞARKISININ TÜRKÇESİ

Elveda sevgilim

Annen seni doğurdunda

Ve dünyaya getirdiğinde

İkinci birini sevmen için

Sana kalp vermedi o

Elveda,

Elveda sevgilim

Hayatı istemiyorum

Zehrettin onu bana sen

Git, başka bir aşk bul kendine

Başka kapıları vur

Başka bir coşku bekle

Benim için öldün çünkü

Elveda,

Elveda sevgilim