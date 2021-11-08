Gökçe Bahadır, Barış Arduç ve Salih Bademci gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kulüp dizisi, Netflix’in orijinal yapımları arasında yer alıyor. İlk kısmı 6 bölümden oluşan dizi, eski bir mahkum olan Matilda ile kızı Raşel’in bir araya gelmesinden çok daha öte karmaşık olayları içeriyor. İşte, izleyenler tarafından büyük beğeni toplayan Netflix’in yeni dizisi Kulüp ile ilgili bilgiler…

KULÜP DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

6 bölümden oluşan Kulüp dizisinde eski bir mahkum olan Matilda, 1955 yılının en önemli gece kulüplerinden birinde çalışmaktadır. Matilda'nın kızı Raşel, annesi hapisten çıkana kadar varlığından habersizdir. Kızı ile arasında güzel bir ilişki kurmaya çalışan Matilda, Raşel'i Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzak tutmak için çabalar. Matilda bir yandan kızı için uğraşırken, gece kulübü yöneticisi Çelebi, patronu olan Orhan ve sanatçı Selim'in egoları ile de mücadele etmeye çalışır. Matilda, kulübe ayak basmasıyla ortama farklı bir ruh katar, çalışanlar için cehennem olan kulüp zaman içinde Matilda sayesinde bir yuvaya dönüşür.

KULÜP DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Matilda Aseo: Gökçe Bahadır

İsmet Denizer: Barış Arduç

Raşel Aseo: Asude Kelebek

Salim Songür: Salih Bademci

Orhan Şahin: Metin Akdülger

Çelebi: Fırat Tanış

Tasula: Merve Şeyma Zengin

Ali Seker: İştar Gökseven

David: Murat Gariboğlu

KULÜP DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği Kulüp dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi.



