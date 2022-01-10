Kulüp dizisinin son bölümünde çalan şarkı! Kardeşin Duymaz şarkısı kime ait?
Kulüp dizisinin 2. sezonu geçtiğimiz hafta Netflix ekranlarında izleyiciyle buluştu. İlk bölümü ile milyonlarca izleyiciye ulaşan dizi yeni sezonuyla da büyük beğeni topladı. 2. sezonu sadece 4 bölümden olan Kulüp dizisinin son bölümünde çalan Kardeşin Duymaz şarkısı ise izleyenleri büyüledi…
10 Ocak 2022, Pazartesi 13:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Kulüp dizisi hem konusu hem oyuncuları hem de müzikleriyle son zamanların en başarılı yapımları arasında ilk sıralarda yer alıyor. 1950’li yılların İstanbul’unda geçen öyküde, eski bir mahkûm olan Matilda’nın hapisten çıktıktan sonra kızı ile aile olma çabasının yanı sıra İstanbul’un en ünlü kulübünde yaşadıkları aktarılıyor. Kulüp dizisinin son bölümünde ise 6-7 Eylül olayları canlandırılırken, görüntülerin eşliğinde çalan Kardeşin Duymaz şarkısı pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı…
KULÜP DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE ÇALAN ŞARKI NE?
Toplam 2 sezon ve 10 bölümden oluşan Kulüp dizisi yayınlanır yayınlanmaz takipçileri tarafından izlendi ve yine sosyal medyada “Kulüp” furyası esti. Dizinin son bölümünde Matilda Amerika’ya gitmek için yola çıkarken, kızı Raşel, İsmet’e olan kırgınlığı nedeniyle evlenmekten vazgeçti ve evi terk etti. Hem Matilda hem de karnı burnunda Raşel patlak veren 6-7 Eylül olaylarının tam da ortasında kaldı. Bu sırada ise fonda yarı Rumca yarı Türkçe, Kardeşin Duymaz şarkısı çalmaya başladı ki, bu müzik seyirciden büyük beğeni aldı.
KARDEŞİN DUYMAZ ŞARKISI KİME AİT?
Dinleyenleri derinden etkileyen Kardeşin Duymaz şarkısı Zülfü Livaneli’ye aittir. Zülfü Livaneli'nin şarkıyı 1970'lerden sonra fikir ayrılığına düştüğü kardeşi Asım Livaneli için yazdığı söylenmektedir.
KARDEŞİN DUYMAZ ŞARKISININ SÖZLERİ
Susarlar Sesini Boğmak isterler
Yarımdır Kırıktır Sırça Yüreğim
Çığlık Çığlığa Yar Geceler
Kardeşin Duymaz Eloğlu Duyar
Çığlık Çığlığa Yar Geceler
Kardeşin Duymaz Eloğlu Duyar
Çoğalır Engeller Yürür Gidersin
Yüreğin Taşıyıp Götürür Seni
Nice Selden Sonra Kumdan Ötede
Kardeşin Duymaz Eloğlu Duyar
Nice Selden Sonra Kumdan Ötede
Kardeşin Duymaz Eloğlu Duyar
Yıkılma Bunları Gördüğün Zaman
Umudu Kesip de İncinme Sakın
Aç Yüreğini Bir Merhabaya
Kardeşin Duymaz Eloğlu Duyar
Aç Yüreğini Bir Merhabaya
Kardeşin Duymaz Eloğlu Duyar
İlgili Haberler