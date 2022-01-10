Kulüp dizisi hem konusu hem oyuncuları hem de müzikleriyle son zamanların en başarılı yapımları arasında ilk sıralarda yer alıyor. 1950’li yılların İstanbul’unda geçen öyküde, eski bir mahkûm olan Matilda’nın hapisten çıktıktan sonra kızı ile aile olma çabasının yanı sıra İstanbul’un en ünlü kulübünde yaşadıkları aktarılıyor. Kulüp dizisinin son bölümünde ise 6-7 Eylül olayları canlandırılırken, görüntülerin eşliğinde çalan Kardeşin Duymaz şarkısı pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı…

KULÜP DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE ÇALAN ŞARKI NE?

Toplam 2 sezon ve 10 bölümden oluşan Kulüp dizisi yayınlanır yayınlanmaz takipçileri tarafından izlendi ve yine sosyal medyada “Kulüp” furyası esti. Dizinin son bölümünde Matilda Amerika’ya gitmek için yola çıkarken, kızı Raşel, İsmet’e olan kırgınlığı nedeniyle evlenmekten vazgeçti ve evi terk etti. Hem Matilda hem de karnı burnunda Raşel patlak veren 6-7 Eylül olaylarının tam da ortasında kaldı. Bu sırada ise fonda yarı Rumca yarı Türkçe, Kardeşin Duymaz şarkısı çalmaya başladı ki, bu müzik seyirciden büyük beğeni aldı.

KARDEŞİN DUYMAZ ŞARKISI KİME AİT?

Dinleyenleri derinden etkileyen Kardeşin Duymaz şarkısı Zülfü Livaneli’ye aittir. Zülfü Livaneli'nin şarkıyı 1970'lerden sonra fikir ayrılığına düştüğü kardeşi Asım Livaneli için yazdığı söylenmektedir.

KARDEŞİN DUYMAZ ŞARKISININ SÖZLERİ

Susarlar Sesini Boğmak isterler

Yarımdır Kırıktır Sırça Yüreğim

Çığlık Çığlığa Yar Geceler

Kardeşin Duymaz Eloğlu Duyar

Çığlık Çığlığa Yar Geceler

Kardeşin Duymaz Eloğlu Duyar

Çoğalır Engeller Yürür Gidersin

Yüreğin Taşıyıp Götürür Seni

Nice Selden Sonra Kumdan Ötede

Kardeşin Duymaz Eloğlu Duyar

Nice Selden Sonra Kumdan Ötede

Kardeşin Duymaz Eloğlu Duyar

Yıkılma Bunları Gördüğün Zaman

Umudu Kesip de İncinme Sakın

Aç Yüreğini Bir Merhabaya

Kardeşin Duymaz Eloğlu Duyar

Aç Yüreğini Bir Merhabaya

Kardeşin Duymaz Eloğlu Duyar



