Kulüpler Birliği başkanlığı için kimler öne çıkıyor?

Fikret Orman'ın Beşiktaş başkanlığıyla beraber Kulüpler Birliği'ndeki görevini de bırakacak olması, gözleri yeni başkan adaylarına çevirdi.

Halihazırda Fikret Orman'ın yardımcılığını Erol Bedir yapıyor ve başkanlık için adı geçiyor. Başkan olma ihtimali olan diğer isimlerse Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise Sarı-Kırmızılı ekibin bir süredir Kulüpler Birliği'ne tepkilerinden ötürü toplantılara katılmıyor ve başkanlık için adı geçiyor.