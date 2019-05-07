Çalıştayda Avrupa şampiyonalarının statüsü ve gelir dağılımı başta olmak üzere Avrupa futbolunun geleceği hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. 38 ülkeden 244 takımın katıldığı çalıştayda Türkiye’den Kulüpler Birliği Vakfı ile birlikte Beşiktaş, Fenerbahçe Galatasaray ve Medipol Başakşehir takımları temsil edildi.