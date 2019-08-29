Kulüpler Birliği'nde başkan yeniden Fikret Orman
Kulüpler Birliği'nde başkanlık seçimi yapıldı ve yeni başkan belli oldu. Beşiktaş Başkanı ve mevcut Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, yapılan oylama sonucunda yeniden başkan seçildi.
Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurul Toplantısı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman yapılan oylamayla yeniden başkan seçildi.
Genel kurulun ardından vakıf yöneticileri, Merkez Hakem Kurulu ile görüşecek.