Kulüpler Birliği'nde başkan yeniden Fikret Orman Kulüpler Birliği'nde başkanlık seçimi yapıldı ve yeni başkan belli oldu. Beşiktaş Başkanı ve mevcut Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, yapılan oylama sonucunda yeniden başkan seçildi.