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Kulüpler Birliği'nden Yıldırım Demirören'e teşekkür

Kulüpler Birliği, TFF'deki başkanlık görevinden ayrılan Yıldırım Demirören'e teşekkür ederken, başkanlık görevini geçici olarak devralan Hüsnü Güreli'ye de başarı dileklerinde bulunuldu

28 Şubat 2019, Perşembe 19:39
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Kulüpler Birliği'nden Yıldırım Demirören'e teşekkür

Kulüpler Birliği konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

Yedi yıl boyunca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevine vermiş olduğu hizmetlerden ötürü Sayın Yıldırım Demirören'e teşekkürlerimizi sunarız. 

Yıldırım Demirören'in görevini bırakmasının ardından, Haziran ayında yapılacak seçime kadar Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı görevini sürdürecek Sayın Hüsnü Güreli'ye görevinde başarılar diliyoruz.


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