Kulüpler Birliği konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

Yedi yıl boyunca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevine vermiş olduğu hizmetlerden ötürü Sayın Yıldırım Demirören'e teşekkürlerimizi sunarız.

Yıldırım Demirören'in görevini bırakmasının ardından, Haziran ayında yapılacak seçime kadar Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı görevini sürdürecek Sayın Hüsnü Güreli'ye görevinde başarılar diliyoruz.



